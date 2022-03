Ukraińskie źródła donoszą o zestrzeleniu rosyjskiego myśliwca w okolicy Zatoki Czarnomorskiej w pobliżu Odessy. Od wczoraj od strony Krymu w stronę Odessy zmierzały duże rosyjskie okręty desantowe, którym towarzyszą trzy łodzie rakietowe.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski samolot, który atakował jeden z ukraińskich obiektów infrastruktury wojskowej - poinformowała w piątek Marynarka Wojenna Ukrainy. Jak dodano, samolot strącono nad kurortową miejscowością Zatoka w obwodzie odeskim na południu Ukrainy.

Pilot, który zdążył się katapultować, jest poszukiwany - przekazały ukraińskie siły.

Od piątkowego rana pojawiają się informacje, że wojska desantowe zgromadzone są w pobliżu Odessy. Prawdopodobnie szykują się do ataku na miasto od strony morza.

Jeśli Rosja zajmie ukraińską Odessę, to od razu pójdzie na północny-zachód i przez Naddniestrze przejmie resztę Mołdawii - tak twierdzi w rozmowie z reporterem RMF FM były wojskowy i emerytowany oficer mołdawskich służb Dmitry Umanet.

Wideo youtube

"Po południu Ukrainy zaczęli jeździć przebierańcy"

Rosja przywozi z anektowanego Krymu do zajętych przez nią miast na południu Ukrainy ludzi, którzy mają pokazywać rzekome szczęście Ukraińców z przyjścia rosyjskich wojsk - twierdzi ukraińskie MSW.

"Po południu Ukrainy zaczęli jeździć przebierańcy" - powiedział w nagraniu opublikowanym na YouTube doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

Wideo youtube

Trudna sytuacja Odessy

Od początku tygodnia w sieci pojawiają się nagrania, na których widać, jak mieszkańcy Odessy przygotowują się do obrony miasta.

W poniedziałek na Twitterze portalu Ukraińska Prawda pojawiło się wideo pokazujące mieszkańców Odessy napełniających na miejskiej plaży worki piaskiem, z których wznoszone są umocnienia bojowe.

We wtorek dziennikarz "The New York Times" Michael Schwirtz opublikował nagranie, na którym widać, jak mężczyźni spawają fragmenty starych szyn kolejowych i tworzą z nich zapory przeciwczołgowe typu "jeż".

Kolejny dzień rosyjskiej agencji na Ukrainę

Rosjanie rozpoczęli w nocy ostrzał terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. To największa elektrownia jądrowa w Europie. W kompleksie pojawił się ogień. Strażacy przez kilka godzin nie mogli rozpocząć akcji gaśniczej ze względu na trwający ostrzał. Ogień udało się opanować.