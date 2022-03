Rosja zaatakowała Ukrainę nad ranem 24 lutego 2022 roku. Armia agresora każdego próbuje przejąć kontrolę nad kolejnymi obszarami, napotykając jednak na silny opór Ukraińców. Wciąż broni się m.in. Kijów. Ośrodek Studiów Wschodnich śledzi rosyjską inwazję i na mapach pokazuje jej przebieg.

/ SERGEY DOLZHENKO / PAP

Ośrodek Studiów Wschodnich monitoruje i opisuje rosyjską agresję na Ukrainie. Od 25 lutego codziennie publikuje podsumowanie wydarzeń za naszą wschodnią granicą, dołączając mapy z przebiegiem inwazji. Na grafice zaznaczone są tereny Ukrainy kontrolowane przez Rosję, a także miejsca głównych walk i bombardowań.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Putin i ludzie, którzy rządzą Rosją, są w stanie puścić z dymem sporą część Ukrainy, by osiągnąć cele"

W ostatnich dniach Rosjanie na dużą skalę zaatakowali cele cywilne w obleganych miastach. Od uderzeń rakietowo-powietrznych i ostrzału artyleryjskiego ucierpiały głównie Charków, Czernihów i Mariupol. Atakowano także cele cywilne w Kijowie oraz mniejszych miejscowościach położnych w rejonach walk.

Głównym celem ofensywy pozostaje Kijów, trwają walki na jego obrzeżach.

26 lutego 2022 / Ośrodek Studiów Wschodnich /

27 lutego 2022 / Ośrodek Studiów Wschodnich /

28 lutego 2022 / Ośrodek Studiów Wschodnich /

1 marca 2022 / Ośrodek Studiów Wschodnich /