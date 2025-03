Zobacz również: Krytyczna sytuacja sił ukraińskich na granicy z obwodem kurskim

Trump prowadzi niejasną grę czy po prostu szantażuje?

Prezydent USA został zapytany przez jednego z dziennikarzy, dlaczego wobec eskalacji rosyjskiej agresji nie wspomóc Ukrainy i nie przywrócić wsparcia.

Trump odparł, że "musi wiedzieć, że oni (Ukraińcy - przy. red.) chcą się ułożyć".

Jeśli nie chcą się dogadać, to wychodzimy stamtąd, ponieważ chcemy, żeby się dogadali. I robię to, by powstrzymać śmierć (...). Ta sprawa może zakończyć się III wojną światową - zaznaczył.

Ocenił, że Ukraina "nie wie, jak zakończyć wojnę", w przeciwieństwie do Władimira Putina.

Pytany o kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, prezydent powiedział, że na razie w ogóle o tym nie myśli i że najpierw trzeba zakończyć wojnę, a dopiero potem można rozmawiać o gwarancjach. Ocenił, że będzie to łatwiejsza kwestia do rozstrzygnięcia niż samo doprowadzenie do ustania walk.