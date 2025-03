Rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem jest już zaplanowana. Jak ogłosił amerykański prezydent, odbędzie się ona w najbliższy wtorek.

/ RMF FM

W najbliższy wtorek, 18 marca marca dojdzie do bezpośredniej rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem - taką informację przekazał amerykański prezydent.

Przywódca USA dodał, że "przy okazji może mieć coś do ogłoszenia w sprawie rozmów Ukraina - Rosja."

Będę rozmawiał z prezydentem Putinem we wtorek. W weekend wykonano wiele pracy - powiedział Trump reporterom na pokładzie Air Force One podczas późnego lotu powrotnego z Florydy do Waszyngtonu.

Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę. Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy na to bardzo duże szanse - powiedział Trump.

Witkoff w niedzielę o rozmowie Trumpa z Putinem

Spodziewam się rozmowy między prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Rosji Władimirem Putinem w nadchodzącym tygodniu - zapowiadał już w niedzielę w wywiadzie dla CNN specjalny wysłannik USA Steve Witkoff.

Amerykański polityk dodał, że Waszyngton będzie też rozmawiał z Ukraińcami.

Pytany o perspektywy czasowe osiągnięcia porozumienia, Witkoff odpowiedział: Prezydent Trump mówi o tygodniach, zgadzam się z nim. Naprawdę mam nadzieję, że zobaczymy spory postęp.

Odnosząc się do swojej ostatniej rozmowy z Putinem w Moskwie, Witkoff stwierdził, że była ona pozytywna i "oparta na rozwiązaniach", trwała mniej więcej trzy-cztery godziny, a stanowiska obu stron są teraz bliżej niż kiedykolwiek.