Jeden strzał i rosyjski dron-samobójca eksplodował w powietrzu. Nagranie z Konstantynówki pokazuje, jak znajdujący się w zasadzce ukraiński żołnierz rozprawił się z wrogiem za pomocą karabinu szturmowego UAR-15.

Rosyjski dron-samobójca zniszczony jednym strzałem

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Rosyjskie siły zbrojne, mimo toczących się rozmów pokojowych, kontynuują operację wojskową. W nocy z piątku na sobotę cała Ukraina została objęta alarmem powietrznym z powodu zmasowanego ataku sił rosyjskich. Ukraińskie media podały, że Rosjanie wystrzelili drony uderzeniowe i pociski manewrujące.

Siły Powietrzne Ukrainy potwierdziły, że armia rosyjska przeprowadziła atak na obiekty infrastruktury krytycznej Ukrainy przy użyciu uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych i pocisków manewrujących. W sumie ukraińskie lotnictwo wykryło 704 środki ataku powietrznego - 51 rakiet, w tym 17 balistycznych, i 653 bezzałogowe statki powietrzne różnych typów.

Ukraiński żołnierz zestrzelił drona-samobójcę nad Konstantynówką. Wideo

W sieci opublikowano nagranie, na którym widać ukraińskiego żołnierza zestrzeliwującego rosyjskiego drona-samobójcę.

Jak podaje portal Censor.NET, żołnierz znalazł się w zasadzce podczas przelotu dronów nad Konstantynówką. Jednym celnym strzałem z karabinu szturmowego UAR-15 zestrzelił drona - na nagraniu widać eksplozję.

Wcześniej informowano, że Rosjanie zaatakowali dronem FPV cywilną kobietę w Konstantynówce.