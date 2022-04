Ukraińskie żołnierki, które trafiły do rosyjskiej niewoli, były poddawane torturom i brutalnemu traktowaniu - poinformowała rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa. Kobiety musiały rozbierać się do naga, obcinano im włosy, niektóre zmuszano do udziału w propagandowych materiałach.

Denisowa poinformowała, że znajdowane są "nowe szokujące dowody złamania przez Rosję konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych". Jak przekazała, wśród 86 uwolnionych z rosyjskiej niewoli żołnierek były kobiety, które podczas niewoli zostały poddane torturom i brutalnemu traktowaniu. Kobiety zostały wywiezione na terytorium Białorusi, a następnie do aresztu śledczego w Briańsku na zachodzie Rosji, gdzie były torturowane i im grożono.



Wojskowe były rozbierane do naga w obecności mężczyzn, zmuszano je do robienia przysiadów. Golono im także włosy i ustawicznie prowadzono na przesłuchania, próbując je złamać - napisała Denisowa.



Niektóre kobiety były zmuszane do udziału w nagrywaniu propagandowych materiałów; wymagano od nich mówienia po rosyjsku. Zobacz również: Ambasador USA: Rosja porywa na Ukrainie dzieci i prowadzi obozy filtracyjne