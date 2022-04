Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że popełnił błędy w kontaktach z Władimirem Putinem i w polityce wobec Rosji, m.in. popierając gazociąg Nord Stream 2.

Frank-Walter Steinmeier i Władimir Putin, zdj. z 2017 r. / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Frank-Walter Steinmeier rozmawiał z reporterami w berlińskim pałacu Bellevue. Jego wypowiedzi relacjonuje dziennikarz "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Eckhart Lohse.