„Rosjanie w Buczy zabijali wszystkich - kobiety, które dzwoniły do bliskich, a cywile byli miażdżeni czołgami” – stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Ukrainy zwrócił się też bezpośrednio do rosyjskich dyplomatów: „Chcę wam przypomnieć, że ludzie tacy jak von Ribbentrop nie uniknęli odpowiedzialności” – powiedział.

Zdalne wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego przed Radą Bezpieczeństwa ONZ / Peter Foley / PAP

W Nowym Jorku rozpoczęło się we wtorek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone zbrodniom wojennym na Ukrainie, m.in. w mieście Bucza.

Posiedzenie zostało zwołane przez Wielką Brytanię i dotyczyć ma zbrodni wojennych na Ukrainie, w tym nowych informacji na temat zabójstw ujawnionych w podkijowskiej Buczy. Rosja również wnioskowała o posiedzenie Rady Bezpieczeństwa na temat Buczy, oskarżając Ukrainę o zainscenizowanie scen w tym mieście, mimo dowodów - w tym zdjęć satelitarnych i filmów wideo - świadczących, że do śmierci cywilów dochodziło tam podczas rosyjskiej okupacji.

Zełenski: Wszyscy wiemy, jak odpowie Rosja na oskarżenia - obwini wszystkich innych, tak jak robiła to w sprawie MH17 i w sprawie Syrii

Kluczowym momentem posiedzenia było przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Na Ukrainie Rosjanie popełnili najbardziej przerażające zbrodnie od czasów II wojny światowej - mówił Zełenski w zdalnym wystąpieniu.

Prezydent Ukrainy opowiedział o przerażających rosyjskich zbrodniach na terenie Ukrainy, próbach zacierania śladów, palenia zwłok, ukrywania ich.

Rosjanie w Buczy zabijali wszystkich - kobiety, które dzwoniły do bliskich, a cywile byli miażdżeni czołgami - zaznaczył. Rosja zmieniła swoje weto w Radzie Bezpieczeństwa w prawo do zabijania - dodał.

Podkreślił, że Bucza to tylko jedno z miejsc, w którym Rosjanie dokonali zbrodni. Rosjanie celowo niszczą miasta, wywołują głód, strzelają do ewakuowanych cywili - mówił.

Zełenski dodał, że Rosja z pewnością będzie starała się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Wszyscy wiemy, jak odpowie Rosja na oskarżenia; obwini wszystkich innych, tak jak robiła to w sprawie MH17 i w sprawie Syrii - stwierdził.

Prezydent Ukrainy wezwał też do reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, by mogła skuteczniej działać. Wezwał ONZ do natychmiastowego działania. Podkreślił, że sprawcy zbrodni powinni zostać osądzeni.

Guterres chce niezależnego śledztwa w sprawie Buczy Guterres

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wezwał do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie zbrodni w Buczy.

Nigdy nie zapomnę przerażających obrazów cywilów zabitych w Buczy. Natychmiast wzywam do przeprowadzenia niezależnego śledztwa, by zagwarantować skuteczne pociągnięcie (sprawców - przyp. RMF FM) do odpowiedzialności. I jestem głęboko zszokowany osobistymi zeznaniami o zabójstwach, gwałtach i przemocy seksualnej, które teraz się pojawiają - powiedział Guterres.

ONZ o ofiarach rosyjskiej inwazji

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) w komunikacie poinformowało, że od początku agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, do północy z poniedziałku na wtorek w efekcie działań wojennych na Ukrainie zginęło 1480 cywilów, a 2195 zostało rannych.

Wzrost liczby ofiar w podawanych codziennie bilansach nie oznacza, że zginęły bądź odniosły rany w ciągu ostatniej doby, ale wynika z ujęcia w komunikacie także zweryfikowanych danych o ofiarach z poprzednich dni - zaznacza OHCHR.

Podkreślono, że rzeczywista liczba cywilnych ofiar wojny jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż ta podawana w zestawieniach. Do oenzetowskiej instytucji nie dotarły jeszcze informacje z niektórych regionów, w których wciąż toczą się ciężkie walki, inne dane są potwierdzane.

W statystykach nie ujęto m.in. pełnego bilansu ofiar w Mariupolu, Wołnowasze, Iziumie, Popasnej i Borodziance - miastach, z których napływały informacje o licznych ofiarach cywilnych.

Większość ofiar cywilnych zginęła lub doznała obrażeń wskutek użycia broni o szerokiej skali rażenia, takiej jak ciężka artyleria, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe czy pociski rakietowe używane również przez lotnictwo - przekazało OHCHR.