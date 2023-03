​Plany Armenii dotyczące przystąpienia do Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego są absolutnie nie do przyjęcia - przekazał agencji TASS rozmówca z rosyjskiego MSZ. Wcześniej sąd konstytucyjny Armenii opublikował orzeczenie, że Status Rzymski nie jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. To oznacza problemy dla Władimira Putina, który ścigany jest przez MTK za zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Premier Armenii Nikol Paszinian / BERND VON JUTRCZENKA / PAP/EPA Moskwa uważa za absolutnie niedopuszczalne plany Erywania dotyczące przystąpienia do Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego w kontekście niedawnych nielegalnych i prawnie nieważnych "nakazów" MTK wydanych przeciwko rosyjskim przywódcom - powiedział agencji TASS rozmówca z MSZ. Źródło agencji podkreśliło również, że Erywań został ostrzeżony przed "wyjątkowo negatywnymi" konsekwencjami dla stosunków dwustronnych w przypadku przystąpienia do Statutu Rzymskiego. 17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina pod zarzutem zbrodni wojennych na Ukrainie. List gończy został wydany m.in. w związku z podejrzeniem uprowadzenia i wywiezienia z podbitych obszarów ukraińskich dzieci w głąb Rosji. Osobny nakaz wydano za Marią Lwową-Bełową, rosyjską komisarz ds. praw dziecka. Tydzień później sąd konstytucyjny Armenii opublikował orzeczenie, że Statut Rzymski nie jest sprzeczny z ustawą zasadniczą, więc rząd może przedłożyć go parlamentowi do ratyfikacji. Erywań pod koniec 2022 roku rozpoczął proces. Chęć przystąpienia tłumaczono dążeniem do pociągnięcia w przyszłości do odpowiedzialności władz Azerbejdżanu za zbrodnie wojenne popełniane w trakcie konfliktu w Górskim Karabachu. Taka decyzja stawia pod znakiem zapytania przyszłe wizyty Władimira Putina w tym kraju. Armenia jest uznawana za kraj sojuszniczy Rosji na Kaukazie, choć w dużej mierze wynika to z trudnej sytuacji tego państwa, które w obliczu konfliktu z Azerbejdżanem potrzebuje wsparcia. W Armenii stacjonuje rosyjska jednostka. Pod koniec ubiegłego roku władze Armenii zaczęły chłodniej traktować relację z Rosją. Wskazywano m.in. na to, że Moskwa jest zbyt zajęta konfliktem w Ukrainie, by dbać o pokój na Kaukazie. Premier Nikol Paszynian oskarżył rosyjskie siły rozjemcze, że nie wykonują swoich zadań. Zobacz również: Ukraińskie matki odzyskują dzieci uprowadzone przez Rosjan