Władze Kramatorska zdecydowały o natychmiastowej ewakuacji rodzin z dziećmi z terenów nieustannie ostrzeliwanych przez rosyjskie wojska. Mieszkańcy kilku miejscowości w obwodzie donieckim, gdzie regularne ataki zagrażają życiu i uniemożliwiają świadczenie podstawowych usług, muszą opuścić swoje domy pod eskortą służb ratunkowych. Decyzja zapadła w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa i nasileniem działań zbrojnych w regionie.

Ukraińcy ewakuowani z obwodu donieckiego (zdjęcie z września 2025 r.) / Viacheslav Madiievskyi / PAP/UKRINFORM

Władze Kramatorska ogłosiły obowiązkową ewakuację rodzin z dziećmi z miejscowości regularnie ostrzeliwanych przez wojska rosyjskie w obwodzie donieckim.

Na zagrożonych terenach niemożliwe jest świadczenie usług komunalnych i socjalnych, a życie mieszkańców i służb ratunkowych jest poważnie zagrożone.

Ewakuowanym zapewniono transport, zakwaterowanie i wsparcie ze strony służb ewakuacyjnych.

"W związku z pogorszeniem stanu bezpieczeństwa na niektórych terenach gminy miejskiej Kramatorsk ogłoszono obowiązkową ewakuację rodzin z dziećmi. Od dłuższego czasu pod stałym ostrzałem wroga znajdują się następujące miejscowości naszej gminy: wieś Semeniwka, wieś Wasyliwska Pustosz oraz część miasta Kramatorsk" - przekazała w czwartek w komunikacie na Telegramie Rada Miasta Kramatorsk.

Władze poinformowały, że na tych terenach - decyzją komisji ds. bezpieczeństwa i obrony cywilnej obwodu donieckiego - ogłoszono obowiązkową ewakuację rodzin z dziećmi.

Odnotowuje się tam regularne ostrzały, w tym z użyciem dronów FPV, co prowadzi do zniszczeń budynków mieszkalnych i obiektów infrastruktury cywilnej. Zaznaczono, że świadczenie usług komunalnych i socjalnych jest praktycznie niemożliwe, istnieje realne zagrożenie życia pracowników służb ratowniczych i medycznych.

"Mieszkańcy wymienionych miejscowości, a zwłaszcza rodziny z dziećmi, które niestety nadal tam pozostają, muszą natychmiast opuścić ten obszar w towarzystwie przedstawicieli służb ewakuacyjnych. Zapewniamy Państwu eskortę, transport, zakwaterowanie i wsparcie" - napisano w komunikacie.

Kramatorsk - strategicznie ważne miasto

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w czwartek, że w rejonie Kramatorska, w okolicy Czasiw Jaru i Orichowo-Wasyliwki, rosyjska armia dwukrotnie przeprowadziła działania ofensywne. Sam Kramatorsk został zbombardowany przez wojska rosyjskie.

Kramatorsk pełni funkcję jednego z głównych centrów administracyjnych w obwodzie donieckim - miasto leży blisko linii frontu, co czyni je strategicznym punktem dla logistyki i obrony regionu.