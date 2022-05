Papież Franciszek spotkał się w środę z żonami dwóch ukraińskich oficerów z pułku Azow, którego żołnierze bronią się obecnie na terenie stalowni Azowstal w Mariupolu. Młode Ukrainki napisały w ostatnich dniach do papieża i w odpowiedzi otrzymały zaproszenie na audiencję generalną - wyjaśniła Ansa.

Franciszek / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Do spotkania doszło na zakończenie audiencji na placu Świętego Piotra. Kobiety podeszły do papieża.



Ansa podała, że do Watykanu przybyły Kateryna Prokopenko, żona dowódcy Denysa Prokopenko i Julia Fedosiuk, żona oficera Arsenija Fedosiuka. Ich obecność, jak podkreślono, miała przede wszystkim charakter humanitarny ze względu na sytuację, jaka panuje na terenie zakładu metalurgicznego w Mariupolu.

Przed kilkoma dniami papież otrzymał list z prośbą o podjęcie działań na rzecz ewakuacji i uratowania przebywających tam ludzi.



Podczas środowej audiencji generalnej Franciszek, zwracając się do Polaków powiedział: W poniedziałek obchodziliście uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona waszej Ojczyzny.



Niech on, niezłomny obrońcy Bożego ładu moralnego, szczególnie w tym tygodniu modlitw o powołania, wyjedna wszystkim młodym dar mądrego rozeznania życiowej drogi, zawierzenia Chrystusowi i wierności wartościom ewangelicznym - dodał.



Niemieckich pielgrzymów papież poprosił, by odmawiali różaniec w intencji pokoju na świecie.

