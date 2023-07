Magazyn ma znajdować się na terenie bazy wojskowej 465. Brygady Rakietowej w miejscowości Osipowicze na Białorusi - około 7 km od poligonu i 12 km od składu broni, który jak wskazuje Federacja Amerykańskich Naukowców, może przechodzić modernizację i zmienić się w tymczasowy magazyn głowic jądrowych.

Iskandery to lądowe pociski balistyczne na mobilnej platformie samochodowej. Zasięg rakiet Iskander-M wynosi 500-700 km. Rakiety mogą przenosić różne rodzaje głowic: od burzących po jądrowe. Mają po siedem metrów długości, mogą ważyć nawet 4 tony. Osiągają prędkość 7,5 tys. km/h.

Porozumienie Rosji z Białorusią

Porozumienie o rozmieszczeniu na terytorium Białorusi taktycznej broni nuklearnej ministrowie obrony Rosji i Białorusi podpisali już w maju. Informowała o tym rosyjska agencja informacyjna TASS. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka mówił wtedy, że przenoszenie elementów taktycznej broni nuklearnej z Rosji na Białoruś już się zaczęło.

W komunikacie można było też przeczytać o "specjalnym magazynie na przechowywanie niestrategicznej broni jądrowej na terytorium białoruskim". Putin zapowiadał, że Rosja ma zakończyć budowę obiektu do 1 lipca.

16 czerwca z kolei na międzynarodowym forum ekonomicznym w Petersburgu rosyjski przywódca potwierdzał przeniesienie na Białoruś taktycznej broni jądrowej. To dopiero pierwsza część. Do końca roku wykonamy to zadanie w całości - zapowiadał Putin.

Do sprawy odnieśli się wysocy rangą przedstawiciele Agencji Wywiadu Obronnego Stanów Zjednoczonych (DIA). Powiedzieli oni - cytowani przez portal stacji CNN - że "nie mają powodu, by wątpić" w słowa prezydenta Rosji.

Grupa Wagnera na Białorusi

W miejscowości Osipowicze w obwodzie mohylewskim, gdzie mają znajdować się wyrzutnie Iskander, stacjonuje także część członków Grupy Wagnera. Trafili tam po buncie w Rosji zakończonym negocjacjami między szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem i prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, prowadzonymi w porozumieniu z Władimirem Putinem.

Nie jest jasne, ilu członków Grupy Wagnera przebywa obecnie na Białorusi. Polskie władze twierdzą, że na Białoruś dotarło niewiele ponad tysiąc rosyjskich najemników, ukraińskie z kolei mówią o około 5 tysiącach.