W 2023 roku nie odbędą się Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe - podała rosyjska agencja informacyjna TASS, powołując się na dwa źródła zbliżone do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Zawody, dotychczas organizowane co roku, od teraz będą rozgrywane co dwa lata.

Czołg z Abchazji podczas zawodów w 2022 roku / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA W związku z tym, że tegoroczne zawody zostały odwołane, następne odbędą się w 2024 roku - poinformowało źródło agencji TASS. Według drugiego źródła, taka decyzja została podjęta kilka tygodni temu, a teraz informacja "zaczęła docierać do zainteresowanych". Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia odwołania zawodów. Tegoroczne Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe miały się odbyć w Rosji i na terytorium kilku innych krajów. W programie zawodów był biathlon czołgowy, desant oraz rywalizacja załóg morskich, jednostek inżynieryjnych i kuchni polowych. Najbardziej znaną dyscypliną, budzącą największe zainteresowanie widzów, jest biathlon czołgowy. Zadaniem zawodników jest poruszanie się czołgiem i strzelanie z dział czołgowych i karabinów maszynowych do celów, którymi są tarcze symbolizujące pojazdy bojowe oraz nisko lecące śmigłowce. Celem dyscypliny jest zaszczepienie ducha rywalizacji wśród żołnierzy oraz zwiększenie możliwości testowania taktyki wojsk pancernych. Wideo youtube Dwóch mistrzów zginęło w Ukrainie Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe po raz pierwszy zostały zorganizowane w sierpniu 2015 roku z inicjatywy Rosji. W biegłym roku - poza Rosją - odbywały się na terenie 11 innych krajów, m.in. Azerbejdżanu, Algierii, Armenii, Białorusi, Wenezueli, Wietnamu, Indii, Iranu, Kazachstanu, Chin i Uzbekistanu. We wrześniu 2022 roku twitterowy projekt Ukraine Weapons Tracker dowiedział się, że Rosja w bitwie pod wsią Bogorochidnoje w obwodzie donieckim straciła trzy czołgi specjalnie zaprojektowane do udziału w biathlonie czołgowym. Ustalono, że dwa "niezwykle rzadkie" czołgi T-72B3 z 2014 roku zostały zniszczone, a jeden trafił w ręce ukraińskich żołnierzy. Wiadomo, że podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej dwóch mistrzów biathlonu czołgowego - Bato Basanow i Aleksiej Bakulew. Życie stracili również uczestnicy zawodów mniejszej rangi - regionalnych i miejskich.