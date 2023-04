15:14

Rosja wciąż posiada potencjał sprzętowy, by kontynuować wojnę - informuje Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie (CSIS). Według ośrodka, braki w nowocześniejszych systemach zbrojeniowych, Rosjanie mogą z powodzeniem zastąpić starszym sprzętem, który nadal zalega w magazynach. Co więcej, eksperci CSIS zauważają, że przedwojenne zapasy Rosji i nielegalne łańcuchy dostaw zapewniają Kremlowi wystarczające zdolności, by nie przejmować się zachodnimi sankcjami.

Sankcje nie spowodują w związku z tym, że Moskwa prędko wycofa się z Ukrainy. Wręcz przeciwnie - Władimir Putin może zdecydować się na prowadzenie wojny na wyczerpanie, by przerzucić presję na Kijów i partnerów zachodnich, którzy będą musieli wspierać Ukrainę znacznie dłużej niż było to planowane pierwotnie.

Wołodymyr Zełenski kontynuuje objazd po kraju, w czasie którego odwiedza jednostki wojskowe i placówki pomocy medycznej. Tym razem odwiedził obwód połtawski, gdzie leczeni są ukraińscy żołnierze. Chcę wam podziękować. Robicie świetną robotę, co doceniają nie tylko leczeni tu chłopcy i dziewczęta, ale także wszyscy obywatele Ukrainy - napisał w mediach społecznościowych ukraiński prezydent, dziękując zespołom medycznym.

"Spór o ukraińskie zboże pokazuje, jak bardzo brukselska eurokracja nie rozumie państw członkowskich z Europy Wschodniej i to, że jeśli nie zmieni tego podejścia, grozi to nawet rozpadem Unii Europejskiej" - pisze portal brytyjskiego tygodnika "The Spectator". W czasie kryzysu mądrze zareagowały Polska, Słowacja i Węgry, a w ich ślady może pójść Bułgaria i Rumunia - pisze brytyjski publicysta i konkluduje, że Bruksela będzie musiała zmienić swoje podejście do podejmowania decyzji na szczeblu centralnym.

Bułgarski rząd wprowadził tymczasowy zakaz importu żywności z Ukrainy. Nie dotyczy on jednak tranzytu. Poinformował o tym na posiedzeniu gabinetu premier Gyłyb Donew.

Chiński minister obrony Li Shangfu podczas niedzielnej wizyty w Moskwie odnotował wkład prezydenta Rosji Władimira Putina "w zapewnienie pokoju na świecie". Na wideo z przemówieniem szefa resortu zwróciła uwagę agencja Bloomberg.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace oskarżony przez parlamentarzystów o zatajanie "aktu wojny", jakiego Rosja rzekomo dopuściła się wobec Wielkiej Brytanii. Brzmi groźnie, warto zatem poznać okoliczności tej sprawy. Zarzuty wobec ministra sformułował szef brytyjskiej komisji parlamentarnej do spraw obronności.

Myślę, że na wielu Polaków padł blady strach. Okaże się, że większość policji zamiast strzec naszego porządku publicznego, będzie konwojowało wagony ze zbożem. To jest jakiś absurd - tak w Rozmowie w południe w RMF FM Krzysztof Paszyk skomentował słowa ministra Roberta Telusa, który zapewnił, że wszystkie drogowe i kolejowe transporty zboża z Ukrainy będą przejeżdżać przez Polskę pod eskortą policji.

Na Ukrainę przybyły systemy przeciwrakietowe Patriot - potwierdził minister obrony tego kraju Ołeksij Reznikow. W komunikacie na Twitterze oświadczył, że żołnierze ukraińscy opanowali systemy "tak szybko, jak tylko mogli".

"Nasze piękne ukraińskie niebo staje się bezpieczniejsze, dlatego że na Ukrainę przybyły systemy przeciwrakietowe Patriot. Siły naszej obrony przeciwlotniczej opanowały je tak szybko, jak tylko mogły" - napisał Reznikow na Twitterze.

Podkreślił także, że "nasi partnerzy dotrzymali słowa". Reznikow podziękował ministerstwom obrony Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych, jak i społeczeństwom tych krajów. "Razem zwyciężymy" - zapewnił.