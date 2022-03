86 proc. ankietowanych dobrze ocenia postawę całej klasy politycznej – zarówno rządzących jak i opozycji w sprawie wojny w Ukrainie. Tak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „DGP”.

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Dziś mija 15. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojna wywróciła do góry nogami nie tylko świat milionów Ukraińców, ale i pozostałych Europejczyków. Od momentu wkroczenia rosyjskich wojsk na teren Ukrainy politycy w Polsce apelowali o jedność.

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa oświatowego tzw. "lex Czarnek" argumentując, że to nie czas na spory. Odłóżmy to na później. Na razie do tej ustawy jest weto, proszę uznać temat za zakończony, niech on nam nie przeszkadza w sprawach najważniejszych dla bezpieczeństwa Polski. Przed państwem w Sejmie ustawa o obronie ojczyzny. Bardzo państwa proszę, abyście ją błyskawicznie przyjęli. Jest nam niezwykle potrzebna - mówił 2 marca.

Prezydent w podobnym tonie wypowiadał się na początku posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie był jedyny, również Donald Tusk prosił o zażegnanie sporów. Zwracam się do moich rodaków, konkurencyjnych obozów politycznych i rządzących: zbudujmy elementarną zgodę dla najważniejszych polskich spraw - skutecznej obrony i szacunku do wartości - mówił lider PO.

Pracownia United Surveys sprawdziła, co sądzą Polacy o postawie politykach w czasie trwającej w sąsiednim kraju wojny.

Ankieterzy zadali uczestnikom badania pytanie o to, jak oceniają postawę całej klasy politycznej - zarówno rządzących jak i opozycji w sprawie wojny w Ukrainie. 15 proc. ankietowanych wskazało, że działania polityków ocenia "zdecydowanie dobrze". Odpowiedź "raczej dobrze" wybrało 71 proc. uczestników badania.

Zaledwie 1,3 proc. Polaków uznało, że postawa klasy politycznej jest "zdecydowanie zła". 6,6 proc. oceniło polityków "raczej źle". Zdania w tej sprawie nie ma 6,2 proc. badanych.

/ RMF FM

Z badania United Surveys wynika, że bardziej pozytywnie na polityków patrzą wyborcy obozu rządzącego. 96 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy dobrze oceniło postawę klasy politycznej (23 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" 73 proc.). wobec 86 proc. wyborców opozycji (9 proc. "zdecydowanie dobrze", a 77 proc. "raczej dobrze").

Jeśli chodzi o podział na grupy wiekowe, to badanie pokazuje, że najkorzystniej polityków oceniają osoby w wieku 60-69 (28 proc. osób z tej grupy oceniło polityków "zdecydowanie dobrze"). Nie ma jednej grupy, która oceniłaby polityków szczególnie surowo. W trzech grupach wiekowych (18-29, 30-39, 60-69) 2 proc. osób wskazało, że ocenia polityków "zdecydowanie źle". W innych grupach ten wskaźnik był jeszcze niższy.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo).