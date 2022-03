Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie wierzy w przyszłość Rosji, nie mówi o niej, lecz mówi o Ukrainie, o pomocy dla niej i przygotowuje się, by jej pomóc i odbudować po wojnie. USA wyślą dwie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot do Polski - poinformował rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli. Według niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera, rząd Niemiec przygotowuje się do rozszerzenia sankcji przeciwko Rosji i Białorusi - pisze agencja dpa. Liderzy Demokratów i Republikanów w amerykańskim Senacie ogłosili, że porozumieli się co do zarysów projektu ustawy o pomocy dla Ukrainy oraz krajów wschodniej flanki NATO w wysokości 12-14 mld dolarów. Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, do Polski przybyło łącznie 1,27 mln uchodźców z Ukrainy - wynika z danych Straży Granicznej. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie.

Według niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera, rząd Niemiec przygotowuje się do rozszerzenia sankcji przeciwko Rosji i Białorusi.

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, do Polski przybyło łącznie 1,27 mln uchodźców z Ukrainy - wynika z danych Straży Granicznej.

Agencja Fitch poinformowała, że obniżyła rating Rosji z B do C, czyli do poziomu śmieciowego. Ostrzegła, że niewypłacalność tego kraju jest nieuchronna.

Minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko poinformował, że pracownicy opanowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej są poddawani torturom. Moskwa ogłosiła otwarcie dziś kolejnych korytarzy humanitarnych dla ludności Kijowa, Czernichowa, Sum, Charkowa i Mariupola. Ewakuacja ma się rozpocząć o godzinie 8:00 czasu polskiego. Wczoraj z Sum uciekło ok. 5 tysięcy osób. Ponad 60 procent Polaków twierdzi, że w ostatnich dniach zaangażowało się w pomoc Ukraińcom poszkodowanym przez wojnę - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Ponadto 3/4 Polaków jest zdania, że powinniśmy przyjmować uchodźców. Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa poinformowała, że zarząd MFW zdecydował się zaaprobować w środę 1,4 mld dol. specjalnych funduszy pomocowych dla Ukrainy, by pomóc jej w walce z rosyjską inwazją. Georgieva powiedziała, że pracownicy Funduszu są w codziennym kontakcie z rządem Ukrainy i pomagają mu radzić sobie z gospodarczym kryzysem wywołanym przez inwazję, a także pozyskiwać finansową pomoc z różnych źródeł. MFW rozważa też możliwość wsparcia niektórych sąsiadów Ukrainy, np. Mołdawii, która zwróciła się o pomoc. Z Sum na północnym wschodzie Ukrainy ewakuowano we wtorek w dwóch falach około 5 tys. osób - podała kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

"Udało się przeprowadzić dwie fale ewakuacji. Około 5 tys. osób jest już bezpiecznych" - napisał na Telegramie zastępca szefa kancelarii prezydenta Kyryło Tymoszenko. Dodał, że z miasta wyjechało też ponad tysiąc prywatnych samochodów. 04:57 Po dwugodzinnym bombardowaniu i ostrzale ludności cywilnej w Ochtyrce, w obwodzie sumskim na północy Ukrainy, zginęła co najmniej jedna osoba, a 14 zostało rannych - poinformował Dmytro Żywycki, szef Obwodowej Administracji Państwowej, cytowany przez Ukrinform.

"Bilans nie jest ostateczny, trudno jest teraz policzyć zabitych, nie wszystkich odnaleziono" - napisał Żywycki na Telegramie. Podkreślił, że rosyjskie siły ostrzeliwały obiekty cywilne, a nie wojskowe "jak twierdzi rosyjska propaganda". Koncern Shell, skrytykowany przez rząd Ukrainy za kupno dostawy ropy z Rosji, poinformował, że przestanie nabywać rosyjską ropę i gaz. "Zdajemy sobie sprawę z tego, że decyzja ta (...) była niewłaściwa i przepraszamy" - oświadczył prezes firmy Ben van Beurden. Podczas rosyjskiego nalotu na Sumy na północnym wschodzie Ukrainy, zginęło 21 osób - podał portal Nexta. Przekazał też, że według niepotwierdzonych jeszcze informacji, w ataku na miasto siły ukraińskie zniszczyły rosyjski czołg T-72B3M. Argentyna i Brazylia zadeklarowały, że są gotowe przyjąć "ze względów humanitarnych" pewną liczbę obywateli Ukrainy zmuszonych do opuszczenia ojczyzny na skutek rosyjskiej inwazji. Argentyna, której lewicowy rząd zachowywał do niedawna pewną wstrzemięźliwość w krytykowaniu agresji rosyjskiej wobec Ukrainy, ogłosiła też, że ukraińscy uchodźcy będą mogli korzystać w tym kraju ze statusu uchodźców. Chcemy zmniejszyć uzależnienie od rosyjskiego gazu państw i całej Unii - zadeklarowała unijna komisarz ds. energii Kadri Simson. Podkreślała, że UE musi "dostosować się do nowej rzeczywistości", a w planach jest uznanie magazynów gazu za infrastrukturę krytyczną. Artem Pryimenko, 16-letni mistrz Ukrainy w sztuce walki sambo, zginął wraz z rodziną podczas rosyjskiego nalotu na miasto Sumy - podał portal Nexta. W nalocie zginęli między innymi dwaj młodsi bracia Artema. USA wyślą dwie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot do Polski - poinformował rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli, cytowany przez Fox News.

"Na rozkaz ministra obrony i na zaproszenie naszych polskich sojuszników, generał (Tod) Wolters, szef Dowództwa Europejskiego USA polecił (...) przeniesienie dwóch baterii Patriot do Polski" - powiedział Ghiringhelli. Zaznaczył, że ich rozmieszczenie ma "przeciwdziałać jakimkolwiek potencjalnym zagrożeniom dla sił USA i sojuszników oraz terytorium NATO". Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, do Polski przybyło łącznie 1,27 mln uchodźców z Ukrainy - wynika z danych Straży Granicznej. Tylko we wtorek, do godz. 19 granicę ukraińsko-polską przekroczyło ponad 100 tys. osób. Premier Węgier Viktor Orban powiedział, że jego kraj "nie pozwoli na unijne sankcje obejmujące import ropy i gazu z Rosji" - podaje Ukrinform. "Wprawdzie potępiamy rosyjską ofensywę zbrojną i potępiamy wojnę, ale nie pozwolimy, by węgierskie rodziny musiały płacić cenę za tę wojnę; a zatem sankcje nie mogą zostać rozszerzone na taki obszar, jak ropa i gaz" - oznajmił Orban. Dodał, że restrykcje obejmujące eksport rosyjskich surowców energetycznych stanowiłyby "nieproporcjonalnie duże obciążenie" dla Węgier. "Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego Rosjanie nie mają teraz potencjału do kolejnego frontalnego ataku. Zamiast tego terroryzują cywilów, bezlitośnie bombardując wsie i miasteczka. Rosyjskie okrucieństwo tylko wzmacnia wolę walki i determinację Obrońców Ukrainy. Kto może niech Ich wspiera!" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko oświadczył, że będący zakładnikami Rosjan pracownicy elektrowni atomowej w Zaporożu są poddawani torturom i wymusza się na nich deklaracje, które Kreml chce wykorzystać w celach propagandowych. Wtargnięcie jakichkolwiek rosyjskich samolotów w przestrzeń powietrzną Wielkiej Brytanii jest od teraz przestępstwem - poinformował minister transportu tego kraju Grant Shapps. 24 lutego, czyli w dniu napaści Rosji na Ukrainę, Wielka Brytania ogłosiła zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej i lotnisk dla wszystkich rosyjskich linii lotniczych - w tym narodowego przewoźnika Federacji Rosyjskiej, Aerofłot. Następnego dnia rozszerzyła ten zakaz na wszystkie prywatne samoloty należące do obywateli Rosji. Uznanie wejścia samolotów rosyjskich w brytyjską przestrzeń powietrzną za przestępstwo zaostrza jeszcze bardziej ten zakaz. Oznacza, że operatorzy lotnisk mają prawo zatrzymać rosyjski samolot lub wyczarterowany przez obywatela Rosji.



Uznanie wejścia samolotów rosyjskich w brytyjską przestrzeń powietrzną za przestępstwo zaostrza jeszcze bardziej ten zakaz. Oznacza, że operatorzy lotnisk mają prawo zatrzymać rosyjski samolot lub wyczarterowany przez obywatela Rosji. 01:00 Japonia wysłała na Ukrainę defensywny sprzęt wojskowy - podaje Ukrinform, powołując się na japoński rząd. Ambasada Ukrainy w Tokio poinformowała wcześniej, że dostawy z Japonii obejmą kamizelki kuloodporne, hełmy, namioty, zimowe ubrania, generatory, kamery, leki oraz sprzęt ratowniczy. 00:42 Agencja Fitch poinformowała, że obniżyła rating Rosji z B do C, czyli do poziomu śmieciowego. Ostrzegła, że niewypłacalność tego kraju jest nieuchronna. Fitch wyjaśnia w komunikacie, że należy oczekiwać przynajmniej częściowej niewypłacalności Rosji, ponieważ skala sankcji i możliwość ograniczenia importu rosyjskich surowców energetycznych "ogranicza wolę" Moskwy do obsługi długów. Zobacz również: Niewypłacalność Rosji jest nieuchronna? Kolejna agencja obniża rating 00:39 Rosjanie ostrzelali rakietami Grad konwój humanitarny jadący do Mariupola. Nikt nie ucierpiał, a dostawy nie zostały zniszczone. Zbombardowano też biuro Czerwonego krzyża - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko, cytowany przez Ukrinform. Ukraina stara się dostarczyć 90 ton żywności, leków i wody do oblężonego Mariupola. 00:35 Prokuratura generalna Hiszpanii włączy się w zbieranie dokumentów potwierdzających zbrodnie wojenne popełniane przez Rosję podczas inwazji na Ukrainę - podała telewizja TVE. Prokurator generalna Hiszpanii Dolores Delgado złożyła podpis pod dokumentem umożliwiającym prowadzenie dochodzenia w sprawie zbrodni wojennymi popełnianymi przez rosyjskie siły zbrojne. W sobotę rozmawiałam z prokuratorem generalnym Ukrainy, który opowiedział mi, co dzieje się w tym kraju, opisując zdarzenia dotyczące ofiar i panującą tam sytuację - relacjonowała podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami Delgado. Zapewniła, że Hiszpania jest gotowa do udzielenia konkretnej pomocy w badaniu zbrodni wojennych i rzetelnie je udokumentować, "ażeby w swoim czasie zostały one osądzone przed właściwe do tego organy sądownicze". 00:25 Rosyjski bank centralny ogłosił, że do 9 września obywatele posiadający rachunki w walutach obcych nie będą mogli wypłacić więcej niż 10 tys. dolarów; ponadto banki nie będą mogły sprzedawać twardej waluty - podał Reuters.

Rosyjski Bank centralny przekazał też w komunikacie, że niezależnie od tego, jakie obce waluty klienci mają na swoich rachunkach, wypłaty gotówki będą realizowane w amerykańskich dolarach. W reakcji na sankcje nałożone przez kraje zachodnie na Rosję bank centralny Rosji m.in. narzucił ostrą kontrolę kapitału. Po rozpoczęciu 24 lutego inwazji Rosji na Ukrainę na agresora został nałożony szereg sankcji, m.in. doszło do zamrożenia aktywów rosyjskiego banku centralnego za granicą oraz odcięcia resortu finansów Rosji i tamtejszych firm od finansowania z rynków zachodnich. Zdecydowano o odcięciu części banków rosyjskich od systemu Swift.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, do Polski przyjechało z Ukrainy ponad 6 tys. osób z polskimi paszportami i ponad tysiąc osób z Kartą Polaka - przekazał wiceszef resortu spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Chcemy ewakuować polskich obywateli, a dopiero wtedy, gdy nie będzie możliwości funkcjonowania i efektywnego wykonywania pracy, będzie podjęta decyzja o ewakuacji polskiego personelu dyplomatycznego. Aktualnie personel ten jest aktywnie zaangażowany w działania ewakuacyjne - dodał wiceszef MSZ. Liderzy Demokratów i Republikanów w amerykańskim Senacie ogłosili, że porozumieli się co do zarysów projektu ustawy o pomocy dla Ukrainy oraz krajów wschodniej flanki NATO w wysokości 12-14 mld dolarów. Administracja USA pierwotnie wnioskowała o 10 mld dol. Jak ogłosił lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer, kwota pomocy ma być "większa niż 12 mld i mniejsza niż 14 mld". Wcześniej jego odpowiednik z Partii Republikańskiej Mitch McConnell stwierdził, że politycy porozumieli się co do kwoty 14 mld. Szczegóły ustawy - która ma zostać dołączona do ustawy budżetowej i przegłosowana razem z nią. Pierwotny wniosek Białego Domu zakładał wydatki rzędu 10 mld dol., z czego 500 mln zostałoby przeznaczone na pomoc wojskową dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO, 2,75 mld dol. - na pomoc humanitarną, w tym dla uchodźców w Polsce, a 1,75 mld dol. - na wsparcie ukraińskiej gospodarki i finansów. Według niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera rząd Niemiec przygotowuje się do rozszerzenia sankcji przeciwko Rosji i Białorusi - pisze agencja dpa.



Spodziewam się, że następny pakiet sankcji będzie wykraczał poza Rosję i obejmie zwolenników wojny z Białorusi oraz wykluczy obchodzenie sankcji finansowych za pomocą kryptoaktywów - powiedział Lindner.



Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck oznajmił, że UE jest gotowa na poradzenie sobie ze scenariuszem, w którym Władimir Putin odetnie dostawy energetyczne.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie wierzy w przyszłość Rosji, nie mówi o niej, lecz mówi o Ukrainie, o pomocy dla niej i przygotowuje się, by jej pomóc i odbudować po wojnie. Nie pozwolimy nikomu na świecie ignorować cierpienia i mordowania naszych obywateli, naszych dzieci. Dziś, gdy występowałem przed brytyjskim parlamentem, najstraszniejszym słowem było na dla mnie 50. 50 zabitych ukraińskich dzieci - mówił ukraiński przywódca. Na Ukrainie wejdzie nowy plan Marshalla, jak powiedział brytyjski premier Boris Johnson, który jest człowiekiem dotrzymującym słowa - dodał. Dziś ważny dzień. Stany Zjednoczone zrobiły ważny krok, który boleśnie odbije się na okupantach zmuszając ich do zapłacenia za agresję. Sprawi, że będą odpowiadać za zło, jakiego przyczynili, za całe zło - ocenił prezydent Ukrainy. Przypomniał, że USA zakazały nabywania rosyjskiej ropy naftowej, produktów petrochemicznych, gazu oraz oleju, a ponadto zabroniono obywatelom USA inwestować w rosyjski kompleks energetyczno-paliwowy. Tę wojnę trzeba kończyć. Trzeba zasiąść przy stole rozmów - rozmów uczciwych, merytorycznych i prowadzonych w interesie ludzi, a nie zastarzałych ambicji starych przywódców - zaapelował Zełenski. Maciej Nycz, Joanna Potocka