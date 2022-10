Jak donosi amerykański dziennik "Washington Post", Iran planuje rozszerzyć pomoc wojskową dla Rosji. Po dostarczeniu w sierpniu dronów kamikadze, armia rosyjska miałaby teraz otrzymać rakiety ziemia-ziemia Fateh-110 i Zulfikar. W odpowiedzi w Izraelu pojawiły się głosy, że Ukraina musi wreszcie otrzymać pomoc wojskową od Jerozolimy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dostarczenie Rosji rakiet ziemia-ziemia byłoby pierwszym przypadkiem takiego wsparcia Moskwy przez władze z Teheranu - przypomniał dziennik, powołując się na źródła w USA i państwach sojuszniczych.

"Washington Post" ocenił, że dostawa pomogłaby Kremlowi uzupełnić szybko wyczerpujące się składy rodzimej broni.

Ukraińskie Radio Swoboda podało, że chodzi o rakiety Fateh-110 i Zulfikar, których zasięg wynosi - odpowiednio - 300 km i 700 km, a także o bezzałogowe statki bojowe Mohadżer-6 i drony-kamikadze Szahid-136. Mohadżer-6 osiąga prędkość do 200 km/h i przenosi cztery pociski przeciwpancerne Almas o zasięgu 200 km. Wznosi się na wysokość do 5500 km. W powietrzu może pozostać do 12 godzin.

Choć Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu oficjalnie zaprzecza wysyłaniu Rosji jakiejkolwiek broni, to publikowane w mediach społecznościowych materiały wskazują, że masowe użycie irańskich dronów na polu bitwy w Ukrainie rozpoczęło się we wrześniu.

Irańskie drony kamikadze zostały użyte m.in. w poniedziałkowym ataku na Kijów.

"Nie ma wątpliwości, jakie stanowisko powinien zająć Izrael"

Po informacji o dostawach irańskich rakiet balistycznych do Rosji, minister ds. diaspory Izraela Nachman Szaj opowiedział się za udzieleniem Ukrainie pomocy wojskowej.

"Dzisiaj rano poinformowano, że Iran przekazuje pociski balistyczne do Rosji. Nie ma wątpliwości, jakie stanowisko powinien zająć Izrael w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również od nas pomoc wojskową, taką jak ta, której udzielają jej USA i państwa NATO" - napisał Szaj na Twitterze.