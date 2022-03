"Powinniśmy jako społeczeństwo zachować spokój. Natomiast nie bagatelizowałbym tej sytuacji jeżeli chodzi o kwestię osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo" - tak o wczorajszym rosyjskim ataku na Międzynarodowe Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, zaledwie 20 km od granicy z Polską, mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM gen. Mirosław Różański. W ataku zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne.

Odczytuję to (atak na poligon w Jaworowie - przyp. red.) jako sygnał Rosji, że możemy oddziaływać na Ukrainę na całym obszarze - ocenił gen. Mirosław Różański, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i prezesowi Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS.

Gość Krzysztofa Berendy podkreślał, że Jaworowo to potężny poligon, jeden z największych w Europie, z bardzo dobrą infrastrukturą. Od 2014 r. szkoliliśmy tam naszych przyjaciół z Ukrainy. Jest on bardzo dobrze przygotowaną bazą. To może być miejsce, gdzie może być składowy sprzęt potrzebny dla walczących oddziałów Ukrainy - opowiadał gen. Różański.