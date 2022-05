Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim jest dla Finlandii i Finów "najlepszym rozwiązaniem by zapewnić bezpieczeństwo kraju" w przypadku ewentualnej agresji ze strony Rosji - ogłosili w Helsinkach członkowie parlamentarnej komisji obrony narodowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Chociaż zdolności sił zbrojnych Finlandii są dobre, a obronność była świadomie rozwijana od dziesięcioleci, Finlandia jako mały kraj nie może stworzyć takiego środka odstraszającego, który zagwarantowałby zachowanie pokoju" - przekazano w oświadczeniu komisji.



Podkreślono również, że z punktu widzenia planowania obronnego, "nie jest jasne, jakiego rodzaju pomoc Finlandia mogłaby otrzymać od swoich partnerów w kryzysowej sytuacji".



W ostatnich tygodniach fińskie władze, a także eksperci wielokrotnie odnosili się do kwestii uzyskania ewentualnych gwarancji bezpieczeństwa od najpotężniejszych członków Sojuszu na czas rozpatrywania wniosku Finlandii o członkostwo w NATO. Według prasy chodzi o "nieformalne gwarancje" od USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec.

Boris Johnson z wizytą w Finlandii i Szwecji

W środę wizytę w Finlandii oraz Szwecji złoży brytyjski premier Boris Johnson - potwierdziła kancelaria fińskiego prezydenta oraz strona brytyjska.

Tu nie chodzi tylko o Ukrainę, ale szersze bezpieczeństwo Europy - przekazał rzecznik brytyjskiego premiera. Na początku maja brytyjskie wojska pancerne wzięły udział we wspólnych ćwiczeniach na terytorium Finlandii.



Prezydent Finlandii Sauli Niinisto - jak przekazała jego kancelaria - ma do czwartku ogłosić swoje stanowisko w sprawie członkostwa kraju w NATO. Jeszcze tego samego dnia ma zrobić to również premier Sanna Marin. Kongres partii socjaldemokratycznej, której Marin jest liderką, został zaplanowany na sobotę.

Wniosek o wejście do NATO jeszcze w maju?

Według szefa fińskiego MSZ Pekki Haavisto wniosek Finlandii o przyjęcie do NATO mógłby zostać formalnie zatwierdzony przez członków Sojuszu w ciągu około czterech miesięcy.

Moglibyśmy stać się członkiem NATO w październiku - ocenił we wtorek Haavisto w rozmowie z dziennikiem "Iltasanomat". Fińskie władze zabiegają, aby formalnie wniosek o członkostwo został złożony wspólnie ze Szwecją, co byłoby najlepszym rozwiązaniem ze względu na czynniki geopolityczne. Według lokalnej prasy ma to nastąpić w maju.