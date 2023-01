Jak podano w komunikacie, 60 wozów M2A2 odpłynęły z portu w North Charleston w ubiegłym tygodniu i drogą morską zostaną przetransportowane do Europy. Od drugiego tygodnia stycznia w niemieckim Grafenwoehr trwa szkolenie ukraińskich sił z użycia wozów i połączonych operacji wojskowych.

Mamy nadzieję, że to zwiększy ich (Ukraińców) zdolności do czynienia postępów na polu walki i odzyskania utraconych terenów, dzięki sprzętowi, który dorównuje lub przewyższa to, co mają Rosjanie - powiedziała ppłk sił lądowych Rebecca D'Angelo.

Amerykańskie wsparcie Ukrainy

W ramach trzech ostatnich pakietów pomocy wojskowej dla Ukrainy wartych prawie 6 mld dolarów USA zadeklarowały przekazanie Ukrainie m.in. 109 wozów Bradley, 90 kołowych transporterów opancerzonych Stryker i 31 czołgów M1A2 Abrams.

W swoim komunikacie sprzed kilkunastu dni Pentagon zaznaczył, że 109 dotychczas zadeklarowanych przez USA wozów Bradley wraz z 90 Strykerami da Ukrainie dwie brygady zdolności pancernych.

Łączna wartość obiecanego przez Amerykanów sprzętu, od początku inwazji Rosjan na Ukrainę, przekracza 26,7 mld dolarów.