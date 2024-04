Autor "Mistrza i Małgorzaty", urodzony w Kijowie Michaił Bułhakow został uznany za ukrainofoba i piewcę rosyjskiego imperializmu. Nazwy ulic i pomniki poświęcone pisarzowi są symbolami moskiewskiej polityki i kontynuacji propagandy Kremla. Taką opinię wydali eksperci Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UIPN).

Płaskorzeźba przedstawiająca Michaiła Bułhakowa w Kijowie / SERGEI SUPINSKY/AFP / East News

Kijowski Instytut dodał Bułhakowa do listy osób "ucieleśniających symbole rosyjskiej polityki imperialistycznej". Dziewięcioosobowa komisja ekspertów Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP) opublikowała swoje ustalenia 3 kwietnia.

"Pisarz, pomimo lat spędzonych w Kijowie, gardził Ukraińcami i ich kulturą, nienawidził ukraińskiego dążenia do niepodległości i negatywnie wypowiadał się na temat kształtowania się państwa ukraińskiego i jego przywódców" - zakomunikowali eksperci.

W raporcie przypomniano również, że w 1919 roku Michaił Bułhakow zdezerterował z armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i wstąpił do Armii Ochotniczej, kierując się lojalnością wobec Imperium Rosyjskiego. "Gloryfikował zdobycie Kijowa przez czerwonych i zniszczenie walczących o Ukrainę 'nikczemnych petlurowców'" - czytamy w komunikacie.

Petlurowcy to formacja militarna zwolenników polityki atamana Symona Petlury, który zawarł pakt z Józefem Piłsudskim. Latem 1920 roku Ukraińcy pod dowództwem Petlury bronili ramię w ramię z naszymi siłami Polski przed bolszewickim atakiem. Wcześniej 7 maja, wojska polsko-ukraińskie zdobyły z rąk bolszewików Kijów i przeprowadziły tam wspólną paradę. Ukrainy nie udało się jednak utrzymać. 5 czerwca 1920 Armia Konna Siemiona Budionnego przełamała linie frontu na południe od Kijowa, wychodząc na tyły wojsk polskich dowodzonych przez generała Edwarda Rydza-Śmigłego. Polski dowódca nakazał odwrót, a w Polsce rozpoczęły się przygotowania do Bitwy Warszawskiej, której przebieg i rezultat przeszły do historii nie tylko naszego kraju, ale konfliktów zbrojnych świata w ogóle.

"Zabiłem"

Ukraińscy eksperci wspominają o opowiadaniu Bułhakowa "Zabiłem" (1926), które ich zdaniem "w pełni współgra z narracjami obecnych kremlowskich propagandystów Dugina, Sołowjowa, Skabiejewej i jest prototypem dzisiejszych wezwań do zniszczenia Ukraińców". Dodają, że wszystkie dzieła pisarza stworzono w języku rosyjskim, a w całej swojej twórczości Bułhakow "nie ukazał ani jednej pozytywnej postaci ukraińskiej, parodiująco i kpiąco zniekształcał język ukraiński, drwił z ukraińskiego kościoła autokefalicznego i zaprzecza istnieniu narodu ukraińskiego".

W ubiegłym roku, Kijów rozpoczął kampanię dekolonizacyjną. Od czasu totalnej inwazji Rosji w lutym 2022 r. Ukraina rozpoczęła demontaż pomników oraz zmianę nazw ulic i stacji metra związanych z kulturą rosyjską lub sowiecką.

Kustosze muzeum Bułhakowa zmienili znajdujący się tam napis w języku rosyjskim "Rosjanin, pisarz radziecki" na "wybitny mieszkaniec Kijowa, lekarz i pisarz" w języku ukraińskim. Narodowym Związkiem Pisarzy Ukrainy wezwał do zamknięcia muzeum i w oświadczeniu nazwał Bułhakowa "nienawidzącym suwerennej Ukrainy".