Unia Europejska musi przygotować się na przyjęcie około 5 mln osób z Ukrainy - szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Podkreślił, że UE powinna wykorzystać wszystkie dostępne środki, by pomóc krajom, które przyjmują uchodźców.

Uchodźcy z Ukrainy przed Dworcem Głównym PKP w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Zdaniem Borrella jeśli Rosja nie przestanie bombardować Ukrainy, z kraju może uciec nawet 5 milionów osób.

Musimy przygotować się na przyjęcie około 5 mln osób. Musimy zmobilizować wszystkie środki Unii Europejskiej, by pomóc krajom, które przyjmują te osoby - mówił Borrell dziennikarzom przed spotkaniem unijnych ministrów odpowiedzialnych za rozwój w Montpellier we Francji. Potrzebujemy więcej szkół, więcej centrów recepcyjnych, więcej wszystkiego - podkreślił.



Szef dyplomacji UE zapowiedział również, że Unia przyjrzy się temu, jak wydawana jest pomoc unijna w krajach, które udzielają Rosji dyplomatycznego wsparcia lub nie skrytykowały Moskwy za jej działania na Ukrainie.

Do Polski dotarł już ponad milion uchodźców

Jak poinformowała dziś rano straż graniczna, od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 1 067 000 uchodźców.



"Wczoraj tj.06.03 #funkcjonariusze SG odprawili rekordowe 142,3 tys. podróżnych z Ukrainy!" - poinformowała straż graniczna na Twitterze. "Ruch na granicy polsko-ukraińskiej rośnie, dzisiaj do godz. 07.00 do Polski przyjechało z Ukrainy 42 tys. osób" - dodała.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.



Poniedziałek to dwunasty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.