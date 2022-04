Unia Europejska do końca 2022 roku ma zaproponować wprowadzenie całkowitego zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej. Do tego czasu wdrażane byłyby stopniowe ograniczenia - podała agencja informacyjna Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła unijne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

UE będzie również naciskać na odcięcie większej liczby banków z Rosji i Białorusi od międzynarodowego systemu płatności SWIFT, w tym Sbierbanku - ustalił Bloomberg.

Oficjalne decyzje dotyczące szóstego już pakietu sankcji od czasu inwazji Rosji na Ukrainę mogą zostać podjęte w nadchodzącym tygodniu.



"NYT": Unia coraz bliższa wprowadzenia stopniowego embarga na rosyjską ropę

O tym, że Unia Europejska jest coraz bliższa wprowadzenia stopniowego embarga na rosyjską ropę donosił wczoraj New York Times.

Jak pisze amerykański dziennik, taka propozycja ma być na stole w czasie środowego spotkania ambasadorów państw UE.

Jak zapowiada dziennik, embargo w pierwszym przypadku będzie obejmować ropę transportowaną tankowcami szybciej, niż tę dostarczaną rurociągami.

Rosja największym eksporterem Rosji w Europie

Decyzję do tej pory blokowały przede wszystkim Niemcy, którzy z Rosji importowali 1/3 swojej ropy. Jednak w tym tygodniu minister energetyki Robert Habeck stwierdził, że w ostatnich tygodniach jego kraj obniżył ten poziom do zaledwie 12 proc., co czyni pełne embargo "wykonalnym".



Rosja jest obecnie największym dostawcą ropy do Europy - zaspokaja 1/4 zapotrzebowania UE. Europa jest też najważniejszym klientem - to około połowa całkowitego eksportu Rosji.

Stopniowe wprowadzanie embarga oznacza, że Unia Europejska będzie się starała uzupełnić niedobór przez sprowadzanie ropy z innych źródeł: z Zatoki Perskiej, Nigerii, Kazachstanu, czy Azerbejdżanu.