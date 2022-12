Deszczyca o Patriotach: Im będą bliżej Ukrainy, tym będzie bezpieczniej

Te Patrioty, które mogłyby być przekazane Ukrainie, będą służyć dla dobra Ukrainy, Polski i Niemiec - mówił w czwartek w Rozmowie w południe w RMF FM doradca szefa MSZ Ukrainy, były ambasador w Polsce, Andrij Deszczyca.

Deszczyca stwierdził, że "im bliżej (zlokalizowane będą baterie Patriot - red.) miejsca wystrzeliwania (rosyjskich - red.) rakiet, tym większa szansa na bezpieczeństwo nas wszystkich".

Trzeba dalej prowadzić rozmowę i robimy to - dodał Deszczyca. Jak podkreślił, "mamy nadzieję, że tak jak przekonaliśmy do przekazania broni, dla Ukrainy, przekonamy do przekazania systemu Patriot do Ukrainy".

Niemiecka oferta dla Polski

20 listopada minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zaproponowała wsparcie Polski należącymi do Bundeswehry zestawami Patriot i myśliwcami Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej. Propozycja wiązała się z wydarzeniem z 15 listopada, gdy podczas zmasowanego rosyjskiego ostrzału rakietowego Ukrainę na polskie terytorium blisko granicy polsko-ukraińskiej spadł pocisk powodując śmierć dwóch osób. Według polskich władz była to najprawdopodobniej rakieta ukraińskiej obrony powietrznej, doszło do nieszczęśliwego wypadku.

21 listopada minister Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych, że z satysfakcją przyjął propozycję niemieckiej minister obrony. Zapowiedział wówczas, że podczas rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką zaproponuje, by system stacjonował przy granicy z Ukrainą. Dwa dni później szef MON poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie zostały przekazane Ukrainie. Jak uzasadniał, "to pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy". Następnego dnia niemiecka minister obrony stwierdziła, że proponowane Polsce Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium Sojuszu.