"Prosiłem prezydenta USA Joe Bidena o przyspieszenie realizacji zamówień zestawów Patriot, wyrzutni HIMARS, myśliwców F-35 i czołgów Abrams, po to żeby wzmocnić nasze bezpieczeństwo" - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP

Prezydent Duda powiedział, że spotkanie z prezydentem USA przedłużyło się, gdyż pierwotnie miało trwać 15 minut, ale trwało znacznie dłużej, a stało się tak, gdyż było dużo ważnych tematów.

Jak wskazał podczas spotkania rozmawiano o sytuacji bezpieczeństwa Polski i naszej części Europy, o wspieraniu Ukrainy w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji, o pomocy humanitarnej dla tego kraju, a także o współpracy militarnej pomiędzy Polską a USA.

"Zwracałem się do pana prezydenta także o przyspieszenie - w miarę możliwości - tych programów zakupowych, które już w tej chwili są realizowane" - oświadczył prezydent.

Przypomniał jednocześnie, że na podstawie już zawartych kontraktów jeszcze w tym roku mamy otrzymać pierwsze zestawy rakiet Patriot, a także zestawy artylerii rakietowej HIMARS, myśliwce F-35. "Teraz ostatni zakup realizowany w USA, to 250 czołgów Abrams, też nowej generacji, więc to są bardzo rozległe zakupy" - mówił.

"Prosiłem o przyspieszenie realizacji tych zamówień, jeżeli to możliwe, co oczywiste, po to żeby wzmocnić nasze bezpieczeństwo" - powtórzył Duda.

Prezydent dziękuje tym, którzy pomagają

"Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy udzielają pomocy uchodźcom, to jest doceniane nie tylko tu, przez naszych sąsiadów z Ukrainy, ale także przez społeczność międzynarodową; to pokaz wielkiej solidarności" - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podziękował wszystkim, którzy udzielają pomocy uchodźcom, poczynając od wolontariuszy, funkcjonariuszy różnych służb, przechodząc do przedstawicieli władz na każdym szczeblu - samorządowym i rządowym. Dziękował również żołnierzom, harcerzom, strażakom i wszystkim funkcjonariuszom oraz wszystkim Polakom przyjmującym uchodźców w swych domach, ośrodkach, "często poświęcając własne, prywatne środki, by pomóc tym ludziom".



"To jest dla nas niezwykle ważne i zapewniam państwa, że to jest doceniane nie tylko przez nas, tu, nie tylko przez naszych sąsiadów z Ukrainy, ale to jest doceniane także przez społeczność międzynarodową" - podkreślił, dodając, że to pokaz "wielkiej solidarności, wielkiego serca ze strony naszej, Polaków".