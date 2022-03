Ukraina otrzymała od USA zobowiązania dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa w zakresie współpracy obronnej - przekazał dziennikarzom szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Szef ukraińskiej dyplomacji spotkał się w Warszawie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Antonym Blinkenem.

"Otrzymaliśmy od USA dodatkowe obietnice dotyczące dalszego rozwoju naszej współpracy obronnej" - powiedział Kułeba, cytowany przez agencję Reutera.



Kułeba wraz z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem rozmawiał w sobotę w Warszawie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i sekretarzem obrony Lloydem Austinem.



Ukraińscy ministrowie spotkali się też z odbywającym wizytę w Polsce prezydentem USA Jonem Bidenem.

Trzeba uniemożliwić Rosji omijanie sankcji

Po spotkaniu Kułeba był pytany o kwestię sankcji nakładanych przez społeczność międzynarodową na Rosję. Minister podkreślił w Polsat News, że Rosja już jest najmocniej obłożonym sankcjami krajem na świecie. Ale, jak dodał, "jest jeszcze kilka sposobów, którymi trzeba zakręcać kurki i sprawiać, by Rosja nie miała możliwości obchodzenia sankcji przez różne furtki".



Praca z krajami trzecimi trwa cały czas, codziennie prowadzone są konsultacje, i to daje efekty. Izolacja Rosji w świecie staje się dość powszechna. Na ten moment Europa nie jest w pełni gotowa, by zrezygnować z rosyjskiej ropy i gazu, ale ogranicza swoją zależność. Bardzo ważna w ostatnich dniach była decyzja państw Europy, by nie zgodzić się na rozliczenia w rublach - zaznaczył Kułeba. Podkreślił, że wciąż trwa praca z krajami, które "jeszcze mają zbyt łagodną pozycję" w tej kwestii.



Kułeba zapewnił, że "Rosja nie wyrwie się spod sankcji".

Ukraina otoczy opieką swoich obywateli w Rosji

Również Ołeksij Reznikow dodał, że wiele elementów sprzętu wojskowego, który ukraińscy żołnierze przejmują od napastników, to urządzenia wyprodukowane w innych krajach niż Rosja. Podkreślił, że w szczególności sankcjami należy objąć producentów tego sprzętu.



Kułeba odniósł się również do obecnych relacji dyplomatycznych między Ukrainą i Rosją. Zaznaczył, że obecnie na terytorium Rosji nie ma ukraińskich dyplomatów, ale prowadzone są pracę w celu otoczenia opieką ukraińskich obywateli w tym kraju. "Wszystkim będziemy pomagać" - zapewnił szef ukraińskiego MSZ.