Dwanaście wypuszczonych przez wojska rosyjskie dronów Shahed-136/131 oraz jeden dron nieustalonego typu strąciła w nocy w trzech obwodach na południu Ukrainy obrona przeciwlotnicza - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy na Telegramie. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że w Rosji i na ukraińskich terenach będących pod okupacją rosyjską najpewniej rozpocznie się wkrótce masowa mobilizacja. Do armii może zostać skierowanych od 400 tysięcy do nawet 700 tysięcy osób - ocenił sztab. Poniedziałek jest 565. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 11.09.2023 r.

12:41

Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Volker Turk skrytykował władze Rosji za wyjście z umowy zbożowej na Morzu Czarnym oraz za ataki na ukraińskie obiekty infrastruktury rolnej. Jak stwierdził, spowodowało to wzrost cen żywności, zwłaszcza w państwach Rogu Afryki.

12:38

Premier Benjamin Netanjahu ostrzegł Izraelczyków, że podróż do Humania na Ukrainie w ramach zbliżającego się święta Rosz ha-Szana wiąże się z niebezpieczeństwem. Według ukraińskich władz, miasto nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby miejsc w schronach na wypadek rosyjskiego ataku.

12:30

W przyszłym roku NATO zorganizuje największe wspólne ćwiczenia od czasów zimnej wojny. Mają one przygotować siły dowodzenia do odparcia ewentualnego ataku Rosji na jednego z członków Sojuszu - informuje "Financial Times". W ćwiczeniach weźmie udział ponad 40 tys. żołnierzy.

11:56

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że Ukraina odzyskała kontrolę nad kilkoma gazowo-naftowymi platformami wiertniczymi na Morzu Czarnym u wybrzeży okupowanego przez Rosję Krymu. Platformy nazywane są "wieżami Bojki", od nazwiska byłego ministra gospodarki Ukrainy Jurija Bojki ze zdelegalizowanej już prorosyjskiej partii.