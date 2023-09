W przyszłym roku NATO zorganizuje największe wspólne ćwiczenia od czasów zimnej wojny. Mają one przygotować siły dowodzenia do odparcia ewentualnego ataku Rosji na jednego z członków Sojuszu - informuje "Financial Times". W ćwiczeniach weźmie udział ponad 40 tys. żołnierzy.

Zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/Abaca Ćwiczenia "Steadfast Defender" stanowią część szybkiego przejścia NATO od reagowania kryzysowego do sojuszu walczącego, do czego przyczyniła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Manewry powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku i obejmą od 500 do 700 samolotów, ponad 50 statków i około 41 tys. żołnierzy. Odbędą się one w Niemczech, Polsce i krajach bałtyckich. W ćwiczeniach weźmie także udział Szwecja, której wniosek o członkostwo w NATO nie został jeszcze ratyfikowany przez Turcję i Węgry. Manewry są częścią nowej strategii szkoleniowej, która zakłada, że NATO będzie przeprowadzać dwa duże ćwiczenia rocznie zamiast jednego. Sojusz będzie także szkolił się w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym poza swoimi bezpośrednimi granicami. Ćwiczenia są również postrzegane jako kluczowy element pokazania Moskwie, że Sojusz jest gotowy do walki - przekazali urzędnicy NATO. W czerwcu NATO przeprowadziło największe w swojej historii ćwiczenia powietrzne - Air Defender 23. W manewrach wzięło udział 10 tys. żołnierzy i 250 samolotów z 25 krajów. Zobacz również: Płatny zabójca za amerykańskiego dziennikarza. Rosja chciałaby wymiany więźniów

