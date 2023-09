Do spotkania Kim Dzong Una i Władimira Putina może dojść we wtorek lub środę - podaje koreański kanał informacyjny YNT. Przywódcy Korei Północnej i Rosji chcą omówić możliwość dostarczenia Moskwie broni na potrzeby wojny na Ukrainie.

Kim Dzong Un i Władimir Putin / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO /POOL / PAP/EPA

We wtorek lub w środę może dojść do spotkania Władimira Putina z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem - przekazały media.

Wcześniej "New York Times" informował, że Kim miałby udać się z Pjongjangu, stolicy Korei Płn., prawdopodobnie pociągiem pancernym do Władywostoku na rosyjskim wybrzeżu Pacyfiku, gdzie doszłoby do spotkania z Putinem.

Jednym z tematów rozmów mają być północnokoreańskie dostawy broni dla Rosji.

Jaką broń Korea Północna może przekazać Rosji?

Bloomberg, analizując możliwe spotkanie obu przywódców, poinformował, że dostawy broni z Korei Północnej mogą pozwolić Rosji na zwiększenie ostrzału artyleryjskiego na froncie, ale prawdopodobnie nie wystarczą, aby zmienić przebieg wojny.

W publikacji wskazano, że Korea Północna posiada jedne z największych rezerw pocisków artyleryjskich i amunicji rakietowej do broni z czasów sowieckich, których Rosja używa w masowych atakach na Ukrainę.

Jest mało prawdopodobne, aby północnokoreańskie dostawy amunicji były decydujące w krótkiej perspektywie, ale ułatwią Rosji kontynuowanie wojny na wyniszczenie - powiedział Terence Roehrig, profesor bezpieczeństwa narodowego w US Naval War College.

Zauważył, że dużą częścią strategii Putina jest nadzieja na "przeczekanie" Ukrainy i otrzymywanego przez nią wsparcia z Zachodu. Zdaniem eksperta dodatkowa amunicja daje Putinowi szansę na kontynuację tej strategii. Amunicja z Korei Północnej pozwoliłaby Rosji "kupić" czas, dając jej własnemu przemysłowi szansę na dogonienie potrzeb frontu.

Eksperci sugerują, że Rosji potrzebne są przede wszystkim pociski artyleryjskie kal. 122 mm i 152 mm oraz rakiety kal. 122 mm. Ponieważ Korea Północna objęta jest surowymi sankcjami i nie ma dostępu do nowoczesnych technologii, jej rakiety przeciwpancerne mogą nie odpowiadać realiom współczesnych działań wojennych - zauważa Bloomberg.

Korea Północna jest także jednym z niewielu krajów posiadających duże zapasy czołgów z czasów radzieckich, których Moskwa używa w wojnie z Ukrainą, takich jak T-54 i T-62. Pjongjang może dostarczyć części zamienne do tych pojazdów - twierdzi ekspert ds. broni Yost Olymans.

W zamian Pjongjang będzie próbował pozyskać od Rosji technologię budowy nuklearnego okrętu podwodnego i stworzenia satelity szpiegowskiego.