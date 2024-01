Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podpisali w Kijowie porozumienie o współpracy obu państw w sferze bezpieczeństwa. Dokument, który Londyn nazwał "historycznym", formalizuje dotychczasowe i przyszłe wsparcie dla Kijowa. Rosyjska artyleria znów ostrzelała Chersoń na południu Ukrainy. Zginęły dwie osoby - poinformował szef obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Jedną z ofiar śmiertelnych jest 80-letnia kobieta. Piątek jest 688. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji z 12.01.2024 r.

Zniszczony budynek w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

19:50

W wielu regionach Rosji w ostatnim czasie dochodzi do awarii, wskutek których tysiące ludzi żyją bez ogrzewania w silne mrozy. Zimno jest też w szpitalach czy szkołach. Władze federalne bagatelizują skalę problemu - relacjonują rosyjskie media niezależne.



W rosyjskich miastach od początku nowego roku dochodzi do coraz większej liczby bezprecedensowych przerw w ogrzewaniu; panujący w większości kraju przeszywający mróz nasila problem, który szybko przeradza się w duży kryzys dla władz - pisze portal Moscow Times.



Przerwy w dostawach ogrzewania i wody odnotowywane są w całej Rosji - podaje Radio Swoboda. Fala awarii w gospodarce komunalnej przeszła m.in. przez północny zachód kraju, w tym przez Petersburg. Ludzie chodzili po domu w kurtkach zimowych, a zamiast schodów na korytarzach były ślizgawki - czytamy. Z kolei np. w rejonie krasnogorodzkim przy granicy z Łotwą w związku z brakiem dostaw wody ludzie topili śnieg, by mieć wodę pitną i móc gotować jedzenie.

18:30

Ze względu na intensywne wykorzystanie dronów bojowych przez obie walczące strony, ani my, ani Rosja nie jesteśmy obecnie w stanie prowadzić operacji ofensywnych - przyznał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow w rozmowie z francuskim dziennikiem "Le Monde".



Kolejny czynnik (uniemożliwiający działania zaczepne), to gęstość pól minowych, nie oglądana od czasów II wojny światowej - zauważył w czwartek wojskowy.



Budanow zwrócił uwagę na ograniczone moce ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, który nie jest w stanie produkować wystarczającej ilości specjalistycznego sprzętu - środków walki radioelektronicznej w celu przeciwdziałania dronom i urządzeń do rozminowywania. W jego ocenie, inaczej wygląda sytuacja w Rosji, ponieważ Moskwa zdołała zaadaptować swoją gospodarkę do realiów wojny.



Wszyscy myśleli, że Rosjanie mają silną armię, lecz ich sytuacja ekonomiczna (wygląda) słabo. Okazało się, że jest na odwrót - słaba armia, natomiast gospodarka może być również słaba, lecz państwo w żaden sposób nie głoduje i zdoła tak wytrzymać jeszcze długo - podkreślił szef HUR.



Zdaniem generała zachodnie sankcje wymierzone w Rosję powinny być ukierunkowane w nieco inny sposób, niż dotychczas. Należy uderzyć w sektory, które nie zostały dotąd szczególnie dotknięte restrykcjami - energetykę, przemysł metalurgiczny i cały system finansowy państwa.

17:22

Więźniowie polityczni, którzy zostali zatrzymani przez rosyjskie władze okupacyjne na Krymie, są wywożeni w odległe regiony Rosji; celem takich praktyk jest m.in. utrudnienie tym osobom kontaktów z adwokatem - zaalarmował Jewhenij Jaroszenko z ukraińskiej organizacji pozarządowej KrymSOS.



Rosjanie łamią normy międzynarodowego prawa humanitarnego, które nakazują sądzić zatrzymane osoby na terytorium okupowanym, czyli w miejscu rzekomego popełnienia przestępstwa. Również tam te osoby powinny odbywać kary. Tymczasem więźniowie polityczni są wywożeni z Krymu m.in. do miasta Saławat w Baszkirii, na Ural, Północny Kaukaz, a nawet do Kraju Krasnojarskiego na Syberii - poinformował Jaroszenko, cytowany przez agencję UNIAN.

16:33

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podpisali w Kijowie porozumienie o współpracy obu państw w sferze bezpieczeństwa. Dokument, który Londyn nazwał "historycznym", formalizuje dotychczasowe i przyszłe wsparcie dla Kijowa.



To "bezprecedensowy dokument dotyczący bezpieczeństwa" - podkreślił Zełenski. "Stoimy dzisiaj ramię w ramię, jak przyjaciele i sojusznicy. Jest to sygnałem dla świata, że Ukraina nie jest osamotniona" - powiedział ukraiński prezydent.



Umowa formalizuje wsparcie w sferze bezpieczeństwa, które Ukraina otrzymywała i będzie otrzymywać w przyszłości od Wielkiej Brytanii - podała agencja Interfax-Ukraina. Chodzi m.in. o wymienianie się danymi wywiadowczymi, kwestie cyberbezpieczeństwa, współpracę przemysłu obronnego. Porozumienie nawiązuje do ustaleń krajów G-7, dotyczących udzielenia Ukrainie dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa.

13:55

Na terenach obwodu chersońskiego okupowanych przez Rosję dostawy węgla są przydzielane wyłącznie osobom, które przyjęły paszporty wroga. Pozostali tam obywatele Ukrainy zostali narażeni na śmierć z powodu wychłodzenia organizmu - zaalarmował portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez ukraińskie siły zbrojne.



Na Chersońszczyźnie utrzymuje się mroźna pogoda, a wiele wsi kontrolowanych przez wroga pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej, ponieważ okupacyjna administracja nie potrafi zapewnić mieszkańcom podstawowych usług. Rosjanie wykorzystują jednak w cyniczny sposób nawet tę sytuację, dążąc do zmiany struktury narodowościowej regionu - czytamy na łamach rządowego serwisu.



Zachodnia część obwodu chersońskiego, położona na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, w tym Chersoń, jest kontrolowana przez stronę ukraińską od listopada 2022 roku. Ziemie leżące po wschodniej stronie rzeki znajdują się pod rosyjską okupacją.



Z zajętych przez Rosję terenów na wschodzie i południu Ukrainy regularnie napływają doniesienia, że osoby legitymujące się tylko ukraińskimi dokumentami tożsamości mają tam trudności ze znalezieniem pracy, otrzymaniem pomocy medycznej czy załatwieniem jakichkolwiek spraw urzędowych.

13:40

Rosyjska artyleria znów ostrzelała Chersoń na południu Ukrainy; w ostrzale zginęły dwie osoby - poinformował szef obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Jedną z ofiar śmiertelnych jest 80-letnia kobieta.



Ostrzał nastąpił około południa, Rosjanie otworzyli ogień z lewego, okupowanego brzegu Dniepru - poinformował szef władz miejskich Chersonia Roman Mroczko. Starsza kobieta, która w chwili ostrzału przebywała na zewnątrz, zginęła.



Drugą ofiarą śmiertelną jest kierowca samochodu zaparkowanego w rejonie miejsca ostrzału. Częściowo spalone ciało znaleziono w aucie - podał portal Ukraińska Prawda.



Rosja po raz kolejny potwierdziła, że jest krajem terrorystycznym - oświadczył Prokudin w komentarzu na Telegramie.

12:14

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak przybył do Kijowa.