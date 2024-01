Siły ukraińskie przeprowadziły w sobotę atak rakietowy w pobliżu okupowanego przez Rosjan Mariupola. Zniszczony został częściowo wybudowany most kolejowy, zbiorniki paliwa i maszyny inżynieryjne - poinformował na Telegramie doradca burmistrza Mariupola Petro Andriuszczenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do stworzenia w Europie wspólnego przemysłu zbrojeniowego. "Rosję można zatrzymać naszą wzajemną solidarnością" - podkreślił. Niedziela jest 683. dniem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w naszej relacji z 07.01.2024 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Pozostałości rakiety (prawdopodobnie północnokoreańskiego "Iskandera"), wystrzelonej przez wojska rosyjskie, 6 stycznia w Charkowie. / Mykola Kalyeniak / PAP

15:37

Cyryl I, patriarcha moskiewski i całej Rusi, powiedział, że osoby, które opuściły Rosję po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, nie powinny zostać odrzucone, jeśli wrócą "ze świadomością, że naprawdę popełnili błąd".

15:23

Służba prasowa Kremla poinformowała, że sobotę - w prawosławną Wigilię Bożego Narodzenia - prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w swojej rezydencji w Nowo-Ogariowo z rodzinami żołnierzy, którzy zginęli podczas walk w Ukrainie.

15:10

Siły ukraińskie przeprowadziły w sobotę atak rakietowy w pobliżu okupowanego przez Rosjan Mariupola. Zniszczony został częściowo wybudowany most kolejowy, zbiorniki paliwa i maszyny inżynieryjne - poinformował na Telegramie doradca burmistrza Mariupola Petro Andriuszczenko.

Samorządowiec przekazał, że zniszczony most był częścią rosyjskich planów budowy linii kolejowej z Rosji do Mariupola. Dodał, że najeźdźcy próbowali przechwycić ukraińskie rakiety użyte do ataku na most.

"Atak ujawnił także lokalizację nowych systemów rakiet przeciwlotniczych w obwodzie donieckim" - dodał. Ich współrzędne przekazano odpowiednim władzom.

Petro Andriuszczenko wyraził wdzięczność członkom mariupolskiego ruchu oporu i mieszkańcom obwodu donieckiego, którzy zebrali dane o lokalizacji budowy mostu i ułatwili eliminację tego kluczowego celu wojskowego.

14:29

Na terytorium Ukrainy trafił z Rosji most pontonowy dryfujący po rzece - poinformowała ukraińska straż graniczna w obwodzie czernihowskim - regionie na północy Ukrainy, graniczącym z Białorusią i Rosją.

Okazało się, że jest to most pontonowy, który jeszcze niedawno służył Rosjanom do przeprawiania się przez rzekę.

Telegram

14:26

Prezent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w przemówieniu przez łącze wideo na konferencji na temat bezpieczeństwa i obronności w szwedzkim Saelen do stworzenia w Europie wspólnego przemysłu zbrojeniowego.

"Rosję można zatrzymać naszą wzajemną solidarnością" - podkreślił Zełenski. Zapewnił, że Ukraina w żadnym wypadku nie pozwoli się okupować. "Nadal jestem przekonany, że Rosję można pokonać" - dodał.

14:15

Szefowa MSZ Japonii Yoko Kamikawa zapowiedziała, że jej kraj przeznaczy 37 mln USD na pomoc dla Ukrainy. Środki te będą wkładem do funduszu NATO i przeznaczone zostaną na dostawy systemu wykrywania dronów - podała agencja Kyodo.

12:33

Rosgwardia, rosyjska Gwardia Narodowa, wzmacnia swoje zasoby i personel w wyniku wstrząsów na rosyjskiej scenie bezpieczeństwa wewnętrznego spowodowanych wojną na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że elementy prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera zostały włączone do Rosgwardii od października 2023 r., a następnie 3 stycznia 2024 r. do batalionu "Wostok" Donieckiej Republiki Ludowej (DRL). Moskwa kontynuuje również wysiłki na rzecz rozwiązania podlegającej DRL grupy "Kaskad", która specjalizuje się w operacjach dronami, i podporządkowania jej części Rosgwardii.

12:22

Rosjanie nasilają mobilizację na terenach południowej Ukrainy znajdujących się pod okupacją rosyjską i chcą do swej armii wcielić jak najwięcej tamtejszych mężczyzn - podało Centrum Sprzeciwu Narodowego, podlegające Siłom Operacji Specjalnych armii ukraińskiej.

Centrum poinformowało, że zdarza się, iż na listy osób podlegających mobilizacji trafiają nazwiska nawet 17-latków.

10:13

Przedstawiciele prokuratury w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy zademonstrowali szczątki pocisku rakietowego znalezionego w tym regionie, świadczące o tym, iż Rosja zaczęła używać przeciw Ukrainie pocisków z Korei Północnej.

Pocisk różni się, zarówno wizualnie jak i technicznie, od modeli rosyjskich - mówi rzecznik prokuratury Dmytro Czubenko, dodając, że zastosowano "niezbyt nowoczesne metody produkcji".

O tym, że Rosja używa pocisków północnokoreańskich poinformował 5 stycznia Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Również rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby oceniał, że podczas ostrzałów Ukrainy 30 grudnia i 2 stycznia Rosja użyła kilku rakiet dostarczonych jej przez Pjongjang. Waszyngton uważa, że Moskwa otrzymała z Korei Północnej niewielką liczbę takich rakiet, wraz z wyrzutniami o zasięgu około 900 km.

07:23

Siły Powietrzne armii ukraińskiej poinformowały, że obrona przeciwlotnicza strąciła 21 z 28 dronów typu Shahed, którymi Rosja zaatakowała w nocy południowe i wschodnie regiony Ukrainy. Rosjanie użyli w ataku również pocisków rakietowych S-300.

Obrona przeciwlotnicza podjęła działania w obwodach: zaporoskim, mikołajewskim i odeskim, a także: dniepropietrowskim, kirowohradzkim, winnickim i czerkaskim. Doniesienia o tym, że jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny napłynęły z miasta Dniepr. Jednak później szef obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak poinformował, że atak ten nie spowodował ofiar - podała agencja Ukrinform.