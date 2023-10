Rosyjskie ataki na ukraińskie porty na Dunaju to zbrodnie wojenne - oświadczył prezydent Rumunii Klaus Iohannis podczas wideokonferencji z przywódcami państw G7, Polski, szefów NATO oraz UE. Od początku roku zneutralizowaliśmy prawie 4 tys. cyberataków na ukraińskie organy władzy i obiekty infrastruktury krytycznej - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Środa jest 588. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 04.10.2023 r.

Od początku roku zneutralizowaliśmy prawie 4 tys. cyberataków na ukraińskie organy władzy i obiekty infrastruktury krytycznej - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Większość wrogich ataków ma na celu znalezienie dostępu do elektronicznego obiegu dokumentów organów władzy państwowej i technologicznych systemów infrastruktury - czytamy w komunikacie.

By "wejść do systemu", rosyjscy hakerzy najczęściej wykorzystują dostępne serwisy, takie jak skrzynki e-mail. Jak przypomina ukraińska redakcja Radia Swoboda, na początku sierpnia SBU poinformowała o zablokowaniu próby dostępu do systemu wymiany danych Sił Zbrojnych Ukrainy przez rosyjski wywiad wojskowy.

Rosyjskie ataki na ukraińskie porty na Dunaju to zbrodnie wojenne. Potrzebne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO i regionu Morza Czarnego - oświadczył prezydent Rumunii Klaus Iohannis podczas wideokonferencji z przywódcami państw G7, Polski, szefów NATO oraz UE.

"Prezydent Klaus Iohannis podkreślił, że Rosja musi zaprzestać ataków na ukraińskie porty nad Dunajem, w bezpośrednim sąsiedztwie Rumunii" - powiadomiła kancelaria głowy państwa. Iohannis po raz kolejny podkreślił, że ataki, mające na cele zniszczenie magazynów ze zbożem i infrastruktury portowej na Dunaju, to zbrodnie wojenne.

Trybunał Konstytucyjny Mołdawii orzekł we wtorek, że członkowie, uznanej wcześniej za niekonstytucyjną, prorosyjskiej partii Szor mogą wystartować w wyborach samorządowych - podały lokalne media.

Trybunał uznał za niezgodną z konstytucją poprawkę do kodeksu wyborczego, mówiącą o pięcioletnim zakazie startu w wyborach dla członków zdelegalizowanych partii. Z piątki sędziów dwóch zgłosiło zdanie odrębne.

19 czerwca Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował partię Szor i uznał, że była nielegalnie finansowana, przekupywała wyborców i uczestników protestów.