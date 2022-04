38. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Rosjanie w ostatnich godzinach przeprowadzili kilka ataków rakietowych na obiekty infrastruktury Ukrainy, ale także na obszary mieszkalne. Do eksplozji doszło m.in. w Połtawie, Krzemieńczuku, Dnieprze, Charkowie i Krzywym Rogu. Według sztabu generalnego Ukrainy, rosyjskie wojska wycofują się na niektórych kierunkach, by wzmocnić ugrupowania przed dalszą ofensywą na wschodzie kraju: w rejonie Donbasu i Charkowa. Ukraińscy informują, że Rosjanie odnieśli duże straty podczas walk w obwodzie ługańskim. Najważniejsze wydarzenia związane z rosyjską agresją w tym kraju znajdziecie w naszej relacji na żywo.

Zniszczenia po ataku rakietowym armii rosyjskiej w jednej ze wsi w obwodzie kijowskim / Andrzej Lange / PAP

Połtawa, Krzemieńczuk, Dniepr, Charków, Krzywy Róg i obwód odeski to rejony zaatakowane przez Rosjan w ciągu ostatnich godzin.

Wołodymyr Zełenski w nowym nagraniu ostrzega, że Rosja przygotowuje się do nowych uderzeń w Donbasie i w okolicach Charkowa.

Podobne wnioski wynikają z oceny sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy. Według wojskowych, Rosjanie wycofują się na niektórych kierunkach, by wzmocnić ugrupowania przed dalszą ofensywą na wschodzie kraju.

Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie zginęło tak 158 dzieci, 254 zostało rannych.

Od początku wojny w Ukrainie do Polski wjechało z tego kraju 2,437 mln osób - poinformowała straż graniczna.

37. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje

12:37

Turcja jest gotowa przeznaczyć statki do ewakuacji ludności cywilnej i rannych z Mariupola drogą morską - informuje Ukraińska Pravda, powołując się na tureckiego ministra obrony narodowej Hulusi Akara.

12:32

Mieszkańcy Melitopola, którzy próbują się ewakuować, zostali zablokowani przez wojsko rosyjskie na terenie miasta Wasyliwka w obwodzie zaporoskim.

12:27

W nocy Rosjanie próbowali zniszczyć całą ukraińską cyberobronę - przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Nie podano jednak szczegółów rosyjskiego cyberataku.

"Od początku agresji Federacji Rosyjskiej na pełną skalę, ponad 120 potężnych cyberataków na zasoby władz państwowych i administracji wojskowej Ukrainy zostało szybko wykrytych i zneutralizowanych" - głosi komunikat SBU.

12:24

Cztery osoby zostały ranne po tym, gdy rosyjscy żołnierze użyli broni i granatów hukowych do rozpędzenia prokuraińskiej demonstracji w Enerhodarze. Są także doniesienia o zatrzymaniach uczestników tej akcji.

Miejscowe władze podkreślają, że lekarze w szpitalu udzielają pomocy poszkodowanym, mimo że całkowicie brakuje leków i materiałów opatrunkowych.

12:08

Unia Europejska pracuje nad kolejnymi sankcjami ekonomicznymi wobec Rosji, ale żadne dodatkowe środki nie dotkną sektora energetycznego - powiedział w sobotę unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni.



Dodał, że blok 27 unijnych państw stanie w obliczu spowolnienia wzrostu gospodarczego spowodowanego wojną na Ukrainie, ale nie recesji.

12:01

Rosjanie ostrzelali cywilną demonstrację w okupowanym Enerhodarze w pobliżu Zaporoża. Jak informuje Ukrinform, w pobliżu zgromadzenia nastąpiła także seria wybuchów - żołnierze użyli granatów hukowych.

11:56

"Wytrzymaliśmy znacznie więcej, niż oczekiwał wróg. Kiedy jesteś na swojej ziemi, wszystko ci pomaga. Sama ziemia, rzeki, wszyscy. Nawet ten, którego wcześniej się nie spodziewałeś" - mówił Zełenski, cytowany w twitterowym wpisie przez ukraiński resort obrony. Dołączone są zdjęcia obrońców Ukrainy.

11:52

Samo zamrażanie majątków rosyjskich oligarchów nic nie da, potrzebna jest konfiskata tych pieniędzy - mówił w sobotę w Otwocku premier Mateusz Morawiecki, wskazując, że chodzi o setki miliardów dolarów, które będzie można przeznaczyć na pomoc dla Ukrainy.



W sobotę premier Mateusz Morawiecki razem z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą odwiedzili w Otwocku punkt pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Premier Mateusz Morawiecki (P) podczas spotkania z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą (L), w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku / Paweł Supernak / PAP

11:46

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 17,8 tys. żołnierzy, a także 631 czołgów, 317 systemów artyleryjskich, 143 samoloty i 134 śmigłowce - napisano w sobotnim komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojny Ukrainy.

11:40

Nie będzie powrotu do normalności, jeżeli Ukraina nie obroni swojej wolności, jeżeli Ukraina nie obroni swojej suwerenności, bo wtedy Europa pokaże swoją słabość - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał też, że potrzebne są nowe sankcje wobec Rosji.



Potrzebujemy więcej realnych sankcjach, ale potrzebujemy też więcej realnych pieniędzy - nie przesuwanych z budżetu do budżetu, tylko nowych środków europejskich, żeby móc pomagać ludziom tutaj, tworzyć im perspektywy normalniejszego życia - powiedział Morawiecki.

11:36

Myślę, że dziś, a może jutro usłyszymy dobre wieści dotyczące ewakuacji mieszkańców z oblężonego przez Rosjan Mariupola - powiedział w sobotę Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, cytowany przez agencję Reutera.

11:30

Na 1 kwietnia Rosja zrobiła dwa głupie żarty: rozpoczęła wiosenny pobór, by wysłać wielu młodych ludzi na śmierć na Ukrainie; powołuje też "gauleiterów" na okupowanych przez siebie terytoriach - powiedział w nocy z piątku na sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Cytat Ostrzegajcie każdego takiego poborowego, ich rodziców. Nie potrzebujemy tu więcej martwych ludzi. Ratujcie swoje dzieci, aby nie stały się złoczyńcami. Nie wysyłajcie ich do wojska. Róbcie, co w waszej mocy, by pozostali przy życiu. W domu. dodał prezydent Ukrainy.

11:24

Nexta opublikowała nagranie z lotniska w Hostomelu tuż po tym, jak Ukraińcy odzyskali nad nim kontrolę.

11:17

Rosja wycofa się ze wszystkich terytoriów Ukrainy oprócz południa i wschodu, gdzie spróbuje umocnić się i dyktować swoje warunki, potrzebne jest ciężkie uzbrojenie, by ją stamtąd wyprzeć - ocenił w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.



"Nie będzie ‘afganizacji’ i - jak niektórzy oczekują - długiego, wyniszczającego dla Federacji Rosyjskiej konfliktu. FR odejdzie ze wszystkich terytoriów oprócz południa i wschodu, a tam spróbuje szczelnie się okopać, ustawić obronę przeciwlotniczą, bardzo obniżyć straty i dyktować warunki" - napisał Podolak. "Jeśli chcemy odsunąć Rosjan dalej, niezbędne będzie ciężkie uzbrojenie" - podsumował.

11:08

Na Zaporoże dotarł największy do tej pory konwój z uchodźcami z Mariupola. "Niektórzy jechali w naczepie ciężarówki przez 11 godzin. Rodziny pisali na burtach wozów "Dzieci" w języku rosyjskim i przywiązywali białe flagi, aby odwieść żołnierzy od strzelania do nich - informuje we wpisie na Twitterze fotoreporterka Bel Trew z "The Independent".



11:05

Rosyjskie wojska porwały mera miasta Tawrijsk w obwodzie chersońskim - informuje Nexta.

11:03

Część historyków ocenia, że prezydent Rosji Władimir Putin popełnia podczas swojej napaści na Ukrainę te same błędy, które popełniał Adolf Hitler, i które doprowadziły do porażki niemieckiej inwazji na ZSRR z 1941 roku - podała w sobotę stacja CNN.



Według amerykańskiej stacji "Putin zapomniał o podstawowej zasadzie prowadzenia wojny", która dotyczy logistyki i zaopatrzenia. Pojawiły się doniesienia o rosyjskich wojskach plądrujących supermarkety, czołgach, którym kończy się paliwo, i żołnierzach używających niskiej jakości środków komunikacji, co przyczyniło się do zabicia co najmniej siedmiu rosyjskich generałów.

10:54

W Mikołajewie nadal trwa odgruzowywanie po rosyjskim ataku na budynek regionalnej administracji. Liczba ofiar wzrosła do 32 - informuje Ukrinform.

10:34

Papież Franciszek powiedział w sobotę dziennikarzom na pokładzie lecącego z Rzymu na Maltę samolotu, że rozważana jest jego podróż do Kijowa, dokąd został wcześniej zaproszony.

10:21

Premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera na stanowisko Pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformował rzecznik rządu.

/ Grafika RMF FM

09:58

Papież Franciszek otrzymał na pokładzie samolotu lecącego z Rzymu na Maltę rysunki ukraińskich dzieci, które ze swoimi matkami uciekły przed wojną i przebywają w Rzymie. Sugestywne rysunki 5-latki i 10-latka wręczyła papieżowi wysłanniczka Polskiej Agencji Prasowej.

09:46

Siedem korytarzy humanitarnych z miast ukraińskich zaplanowano na sobotę, będą one zorganizowane w obwodach: zaporoskim, donieckim i ługańskim - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

09:39

"Codziennie setki tysięcy Ukraińców budzi się ze strachem, czy nad ich domy nie nadlatują rosyjskie samoloty, a w Europie loteria... Raz zapowiedź mocniejszych sankcji, następnego dnia głosy, by nie przesadzać. Putin podpalił całą Ukrainę, a Europa się zastanawia, czy koc gaśniczy wystarczy" - napisał w szef rządu Mateusz Morawiecki na Twitterze.

09:30

Od początku inwazji na Ukrainę w samym Kijowie Rosjanie zniszczyli 154 domy. Specjalna grupa ekspertów, powołanych przez władze miasta podliczyła też, że rosyjskie ostrzały artyleryjskie, naloty bombowe i ataki rakietowe zniszczyły 44 szkoły i 27 przedszkoli.

09:23

Siły ukraińskie wyzwoliły wieś Szestowycja, leżącą 19 km od Czernihowa na północy Ukrainy - poinformowała agencja Ukrinform, cytując komunikat ukraińskiego dowództwa operacyjnego Północ. To kolejna miejscowość obwodu czernihowskiego odbita z rąk Rosjan.

09:17

Grafika udostępniona przez portal NEXTA przedstawia stan walk w Ukrainie. Terytoria, które udało się wyzwolić Ukraińcom, zaznaczono kolorem żółtym.

09:10

Od początku wojny na Ukrainie, czyli od 24 lutego, do Polski wjechało z tego kraju 2,437 mln osób - poinformowała rano straż graniczna. W piątek funkcjonariusze odprawili 21,1 tys. podróżnych, to spadek o 8,3 proc. w porównaniu z liczbą odprawionych w czwartek.

08:32

Sztab generalny Ukrainy poinformował o dużych stratach Rosjan podczas walk w obwodzie ługańskim. Najcięższe walki toczą się w okolicach miejscowości Popasna.

08:22

Nie obchodzimy celowo sankcji nałożonych na Moskwę za agresję przeciwko Ukrainie, ale sankcje nie powinny wpływać na nasz "normalny handel" z Rosją - ocenił w rozmowie z dziennikarzami szef wydziału spraw europejskich w chińskim MSZ Wang Lutong.

08:20

Siły ukraińskie w okolicach Kijowa kontynuują działania przeciwko wycofującym się stamtąd wojskom rosyjskim, a te prawdopodobnie wycofały się też z lotniska w Hostomlu, o które od początku wojny toczyły się walki - przekazało rano brytyjskie ministerstwo obrony.

08:05

158 dzieci zginęło w Ukrainie od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na ten kraj, co najmniej 254 dzieci zostało rannych - poinformowała ukraińska prokuratura generalna.

08:00

Podkijowskie miejscowości po wyparciu z nich Rosjan są przejmowane przez lokalne władze. Mer Irpienia Ołeksandr Markuszyn apeluje, by mieszkańcy nie wracali jeszcze do domów. Informuje też o wielu zabitych i ogromnej skali zniszczeń. Zniszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury ocenił na ponad 50 procent.

07:48

Aby Ukraina mogła wygrać wojnę, Zachód musi dostarczyć jej więcej broni i nałożyć surowsze sankcje na Rosję. Biorąc pod uwagę stawkę, zarówno dla Ukrainy, jak i Zachodu, odmowa krajów NATO świadczy o karygodnym upadku wizji strategicznej - pisze w najnowszym wydaniu brytyjski tygodnik "Economist".

07:32

Rosyjska inwazja na Ukrainę - spichlerz zbożowy świata - dotkliwie zaostrzyła problemy wyżywieniowe, z jakimi boryka się ludzkość dotknięta skutkami pandemii- brzmi jedna z konkluzji zakończonej w piątek konferencji regionalnej FAO z udziałem 33 krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, która odbyła się w Quito, stolicy Ekwadoru.

07:20

Rosjanie w ostatnich godzinach przeprowadzili kilka ataków rakietowych na obiekty infrastruktury Ukrainy, ale także na obszary mieszkalne. Przez większą część nocy praktycznie na całym terytorium tego kraju obowiązywał alarm obrony powietrznej.

Do eksplozji doszło m.in. w Połtawie, Krzemieńczuku. Zaatakowane zostało także Dniepr. O wybuchach donoszą również mieszkańcy Charkowa i Krzywego Rogu.

06:50

Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy powtórzył rano ocenę, że wojska rosyjskie na Ukrainie na niektórych kierunkach wycofują się, by wzmocnić ugrupowania przed dalszą ofensywą na wschodzie kraju: w rejonie Donbasu i Charkowa.

"Również agresor zaktywizował pracę z tzw. ochotnikami" - głosi komunikat sztabu opisujący sytuację o godz. 6 rano czasu lokalnego (godz. 5 rano czasu polskiego).

06:34

Prezydent Rosji Władimir Putin nigdy nie przyzna się do porażki w wojnie z Ukrainą, ale jego działania pokazują, że nie ma już sił, by atakować z wielu kierunków - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w rozmowie z CNN.

06:35

Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz posiada lub jest powiązany z kolekcją pięciu jachtów, których wartość szacuje się na prawie 1 mld dolarów, w tym trzech, o których do tej pory nie było wiadomo, że są jego - ujawnił dziennik "Financial Times".

06:26

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w nocy z piątku na sobotę w wideo na Facebooku, że wojska rosyjskie przygotowują się do nowych potężnych uderzeń na Ukrainę.

Europa nie ma prawa milczeć w odpowiedzi na to, co dzieje się w Mariupolu - podkreślił.

06:10

Rosjanie aktywnie wykorzystują terytorium Białorusi do prowadzenia agresywnych działań przeciwko Ukrainie - powiedziała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

Obecnie wycofują swoje wojska z obwodów kijowskiego i czernihowskiego na Białoruś w celu przywrócenia zdolności bojowej - wyjaśniła.

06:07

Pentagon ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, na który złożą się m.in. bezzałogowce, rakiety sterowane laserem i pojazdy Humvee. Wartość sprzętu ma wynieść 300 mln dolarów.

06:04

Ministerstwo handlu USA ogłosiło nałożenie sankcji na kolejne 120 firm z sektora zbrojeniowego oraz branży lotniczej i morskiej z Rosji i Białorusi. Firmy te zostały odcięte od zachodnich technologii.

06:00

USA będą pośredniczyć w przekazaniu Ukrainie przez sojuszników czołgów z epoki sowieckiej - podał w "New York Times", powołując się na przedstawiciela administracji. Pierwsze dostawy mają zacząć się wkrótce.