Część historyków ocenia, że prezydent Rosji Władimir Putin popełnia podczas swojej napaści na Ukrainę te same błędy, które popełniał Adolf Hitler, i które doprowadziły do porażki niemieckiej inwazji na ZSRR z 1941 roku – podała w sobotę stacja CNN. Zdaniem historyków „Putin zapomniał o podstawowej zasadzie prowadzenia wojny”.

Zdjęcie ilustracyjne / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Próbując usprawiedliwiać brutalny atak na Ukrainę, Putin sięga po retorykę i sztuczki podobne do tych stosowanych przez Hitlera. Popełnia też niektóre spośród błędów, jakie doprowadziły go do zguby - pisze CNN, powołując się na historyków wojskowości.

Według amerykańskiej stacji "Putin zapomniał o podstawowej zasadzie prowadzenia wojny", która dotyczy logistyki i zaopatrzenia.

Pojawiły się doniesienia o rosyjskich wojskach plądrujących supermarkety, czołgach, którym kończy się paliwo, i żołnierzach używających niskiej jakości środków komunikacji, co przyczyniło się do zabicia co najmniej siedmiu rosyjskich generałów.



"Dowody wskazują, że Putin myślał, iż jest w stanie odnieść szybkie zwycięstwo przy użyciu sił specjalnych i jednostek desantu powietrznego (...) Gdy zostali zmuszeni do pójścia na bardziej tradycyjną wojnę uwzględniającą większość rosyjskiej armii (zgromadzonej) przy ukraińskiej granicy, nie byli przygotowani na część związanej z tym logistyki" - ocenił profesor historii wojskowości z amerykańskiego Uniwersytetu Notre Dame, Ian Ona Johnson.

Brutalność w stosunku do cywilów kluczowa w porażce Hitlera

Kolejnym błędem Putina jest brutalność i przemoc wobec cywilów, która miała złamać opór Ukraińców. To zachowanie przyniosło jednak odwrotny skutek: zjednoczyła ich w nienawiści do agresora i pozbawiła Rosję potencjalnych sprzymierzeńców - zauważa stacja.

Według CNN również brutalność Hitlera w stosunku do radzieckich cywilów odegrała kluczową rolę w jego porażce.