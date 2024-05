Ukraiński operator państwowy Ukrenerho wprowadził dziś rano i we wtorek wieczorem awaryjne wyłączenia prądu na terytorium całego kraju. Przyczyną jest znaczący niedobór energii po rosyjskich atakach na elektrownie i spadek temperatury powietrza. "Mając świadomość, jak wysoką cenę płacą rosyjscy wojskowi życiem ludzkim za wszelkie zdobycze na froncie, Moskwa pragnie zemścić się na ludności cywilnej Ukrainy" - mówił ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Krajobraz po rosyjskim ostrzale budynków mieszkalnych w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

08:21

Mając świadomość, jak wysoką cenę płacą rosyjscy wojskowi życiem ludzkim za wszelkie zdobycze na froncie, Moskwa pragnie zemścić się na ludności cywilnej Ukrainy - mówił ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Działając w ten sposób, Rosja stara się zrujnować ukraińską gospodarkę i społeczeństwo, czyniąc duże obszary Ukrainy niezdatnymi do zamieszkania, także poprzez ekstensywne minowanie - dodał dyplomata.

Szczerski zauważył, że Rosja łączy tę politykę z represjami wewnątrz kraju oraz prześladowaniem Ukraińców na terytoriach okupowanych, skazując kolejne pokolenia Rosjan na zapłatę "rachunku za wojnę".

08:19

W wyniku zmasowanego ataku rakietowego na Sewastopol na okupowanym Krymie w nocy płonęło lotnisko wojskowe Belbek - podał rosyjski niezależny kanał ASTRA na Telegramie oraz przedstawiciele okupacyjnych władz rosyjskich półwyspu.

Wybuchy słychać było także w bazie paliwowej w obwodzie rostowskim przy wschodniej granicy z Ukrainą, którą według lokalnych władz zaatakowały ukraińskie drony. Doniesienia o atakach płyną również z regionu biełgorodzkiego, położonego przy granicy z obwodem charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy.

08:15

Ukraiński operator państwowy Ukrenerho wprowadził dziś rano i we wtorek wieczorem awaryjne wyłączenia prądu na terytorium całego kraju. Przyczyną jest znaczący niedobór energii po rosyjskich atakach na elektrownie i spadek temperatury powietrza.

"Od godziny 6.40 do 9 (5.40 do 8 w Polsce) centrum dystrybucyjne Ukrenerho zastosowało kontrolowane wyłączenia awaryjne prądu dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych we wszystkich regionach Ukrainy" - poinformowano na Telegramie.

W związku z ograniczeniami we wtorek wieczorem światła nie było m.in. we Lwowie, o czym informował mer tego miasta, Andrij Sadowy.