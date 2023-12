14:33

Rosyjskie wojska od dawna próbowały zwiększyć siłę rażenia ataków dokonywanych na Ukrainie przy pomocy dronów kamikadze produkcji irańskiej typu Shahed-131/136; dlatego agresorzy zaczęli ostatnio wykorzystywać bezzałogowce przenoszące ładunki termobaryczne - poinformował w ukraiński ekspert ds. wojskowości Ołeksandr Kowałenko.

13:22

Atakowana przez wojska rosyjskie Awdijiwka na wschodzie Ukrainy, w której nadal mieszka ponad tysiąc osób, posiada zapasy jedzenia na ponad dwa miesiące, jednak stałe ostrzały nie pozwalają na dostawy chleba i opału - poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Witalij Barabasz.

13:00

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall otrzymał zamówienie o wartości 142 milionów euro na dostawę amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. Zamówienie obejmuje pięciocyfrową liczbę pocisków artyleryjskich kalibru 155 milimetrów. Według firmy, klient jest krajem partnerskim NATO - pisze w agencja dpa.

12:09

Książka dla dzieci z sentencjami o wojnie i służbie w armii ukazała się w wydawnictwie prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego; sięgając po cytaty z Biblii i wypowiedzi duchownych autorzy przekonują, że "wszelka władza pochodzi od Boga", a śmierć na wojnie oznacza odpuszczenie grzechów.

O książce, zatytułowanej "Żyć - znaczy służyć Ojczyźnie" poinformowały w weekend rosyjskie media niezależne. "Agitka ta mówi o potrzebie bycia posłusznym wszelkiej ludzkiej władzy, jako że wszelka władza pochodzi od Boga, a wojna pokazana jest jako rzecz miła Bogu" - informuje portal The Moscow Times.



12:07

Rosja posiada obecnie 870 rakiet różnych typów i odbudowuje swoje zapasy, w tym strategiczne. To mniejsza liczba niż ta, którą przeciwnik dysponował w ubiegłym roku - powiedział w poniedziałek rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych Jurij Ihnat. Jak dodał, Rosja ma teraz jednak więcej dronów Shahed.

Obecnie Rosjanie dysponują - według podliczeń strony ukraińskiej - 870 rakietami różnych typów - Kindżał, Iskander (w wersji balistycznej i manewrującej), Ch-22, Kalibr, Ch-101, Ch-555 - wyliczył Ihnat w wywiadzie dla RBK Ukraina.



11:43

Rosyjscy żołnierze, którzy zastrzelili dwóch żołnierzy ukraińskich, poddających się do niewoli, zostali zlikwidowani - poinformował w rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy na kierunku taurydzkim Ołeksandr Sztupun.

"(...) Mogę potwierdzić, że podczas działań bojowych ta grupa rosyjskich okupantów, która dokonała tej zbrodni, przestała istnieć" - powiedział Sztupun, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

W niedzielę biuro prokuratora generalnego w Kijowie poinformowało o wszczęciu postępowania w związku z rozstrzelaniem dwóch nieuzbrojonych żołnierzy ukraińskich. Wydarzenie udokumentowano na nagraniu, rozpowszechnionym w mediach.

11:29

Od dnia napaści na Ukrainę 24 lutego 2022 r. do listopada 2023 r. całkowita liczba ofiar po stronie rosyjskiej prawdopodobnie wyniosła ok. 70 tys. zabitych i 220-280 tys. rannych - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wyszczególniono w codziennej aktualizacji wywiadowczej, straty w siłach ministerstwa obrony to ok. 50 tys. zabitych i od 180 tys. do 240 tys. rannych, zaś w Grupie Wagnera - ok. 20 tys. zabitych i 40 tys. rannych. Dodano, że szacunkowy zakres całkowitej liczby ofiar po stronie rosyjskiej wynosi zatem od 290 tys. do 350 tys., a jego mediana to 320 tys.



10:51

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia w najnowszym raporcie, że wojska rosyjskie odnoszą postępy w walkach pod Awdijiwką w obwodzie donieckim Ukrainy. Oddziały rosyjskie m.in. przesunęły się na zachód od linii kolejowej przebiegającej na północ od miejscowości Stepowe.

09:46

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy rozpoczęła odprawy pustych ciężarówek wyjeżdżających do Polski. Przepuszczane są przez przejście graniczne Uhrynów-Dołhobyczów. Zdaniem Kijowa w perspektywie pozwoli to odblokować wszystkie punkty na wspólnej granicy.

09:10

Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 18 z 23 dronów, którymi Rosja zaatakowała w nocy terytorium Ukrainy. Prócz dronów typu Shahed siły ukraińskie strąciły także pocisk rakietowy Ch-59 - napisano w komunikacie Sił Lotniczych na Telegramie.

Obrona przeciwlotnicza podjęła działania w co najmniej dziewięciu obwodach ukraińskich - oświadczyła armia.

Szefowa obwodu iwanofrankowskiego Switłana Onyszczuk przekazała, że Rosjanie zaatakowali dronami ten region, leżący na zachodzie Ukrainy. "Wróg nie przerywa atakowania obiektów infrastruktury krytycznej" - podkreśliła. Dodała, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła nad ranem bezzałogowce i atak nie spowodował ofiar "ani znacznych zniszczeń".

Jak przekazał portal Ukrainska Prawda, szef obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak poinformował, że jeden z dronów strącony został w tym regionie, w okolicach miasta Pawłohrad.