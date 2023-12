Państwowa Straż Graniczna Ukrainy rozpoczęła odprawy pustych ciężarówek wyjeżdżających do Polski. Przepuszczane są przez przejście graniczne Uhrynów-Dołhobyczów. Zdaniem Kijowa w perspektywie pozwoli to odblokować wszystkie punkty na wspólnej granicy.

/ Państwowa Straż Graniczna Ukrainy /

"Według stanu z rana 4 grudnia na przejściu granicznym Uhrynów na wyjeździe z Ukrainy straż graniczna odprawiła 30 ciężarówek o dopuszczalnej wadze do 7,5 tony. Wjazd ciężarówek na przejście graniczne odbywa się na zasadach ogólnej kolejki (bez wcześniejszej rejestracji)" - przekazano w komunikacie na Telegramie.

Rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko mówił w programie telewizyjnym, że przed przejściem w Uhrynowie na wjazd do Polski oczekuje około 100 ciężarówek. Mamy nadzieję, że pozwoli to na odblokowanie wszystkich przejść na granicy z Polską - powiedział.

Telegram

Wczoraj minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow wyjaśnił, że otwarcie przejścia Uhrynów-Dołhobyczów dla pustych ciężarówek to pierwszy punkt z listy, którą Ukraina realizuje w celu odblokowania granicy.



Wcześniej to przejście obsługiwało jedynie samochody osobowe i autobusy. Pracujemy nad tym, by jak najszybciej doprowadzić do zdjęcia blokady, biorąc pod uwagę interesy naszego rynku i państwa - mówił Kubrakow.

Protest polskich przewoźników

Od 6 listopada na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (woj. lubelskie) oraz w Korczowej (woj. podkarpackie) trwa protest polskich przewoźników. Przepuszczają kilka ciężarówek na godzinę. Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia przez Ukrainę oddzielnej kolejki dla samochodów wracających do Polski bez towaru, wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.



Z kolei od 23 listopada w Medyce protestują również rolnicy. Poinformowali, że ich akcja na tym przejściu granicznym ma trwać do 3 stycznia 2024 r.