Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani wystąpił po raz pierwszy w telewizji po ucieczce z kraju do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W orędziu skierowanym do narodu oświadczył, że wyjechał, aby nie dopuścić do rozlewu krwi. Zaprzeczył również, że ukradł 169 mln dolarów z funduszy państwowych.

REKLAMA