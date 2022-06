Najczęściej Polacy wyszukują w internecie noclegów na wakacje za granicą i tanich podróży lotniczych - wynika z analizy Google Polska. W pierwsze wakacje bez znaczących obostrzeń wrócimy do przedpandemicznych podróży - mówi Jacek Bisiński z Google Polska.

/ Adam Warżawa / PAP

Z najnowszej analizy trendów w wyszukiwarce przygotowanej przez Google Polska wynika, że wyszukiwania haseł związanych z podróżami w maju tego roku przewyższyły poziom wyszukiwań z czasu przed pandemią, czyli z lipca 2019 roku.



W maju 2022 r. fraza "noclegi na wakacje" była o 40 proc. częściej wpisywana do wyszukiwarek niż rok temu. Podobnie jak hasło "loty", które odnotowało 20 proc. wzrost. "Co więcej, o 45 procent wzrosła liczba wyszukiwań lotów porównując maj 2022 do maja 2019, czyli do czasu jeszcze przed pandemią" - powiedział PAP Jacek Bisiński, Travel Consultant w Google Polska.



Jego zdaniem już rok temu widoczna była zmiana trendu co do wyboru kierunków wakacyjnych w porównaniu do pierwszych, pandemicznych wakacji w 2020. Pojawiło się większe zainteresowanie podróżami lotniczymi i coraz chętniej planowane były podróże zagraniczne.



"Dziś z pewnością możemy potwierdzić hipotezę, że w pierwsze wakacje bez znaczących obostrzeń Polki i Polacy wrócą do przedpandemicznych przyzwyczajeń. Mówi o tym na pewno wielkość wyszukiwań związanych z lotami, która w maju 2022 już przekroczyła rekordowy poziom z lipca 2019" - skomentował.

Energylandia, Zakopane, Park wodny Suntago, Szklarska Poręba...

Google przeanalizował też hasła związane z wyszukiwaniem atrakcji turystycznych w różnych regionach Polski. Najczęściej wpisywanym hasłem były Energylandia, Zakopane, Park wodny Suntago, Szklarska Poręba, Kazimierz Dolny, Karpacz, Zoo we Wrocławiu, Kołobrzeg, Szczyrk i Bieszczady. Z kolei spada zainteresowanie kamperami i podróżami przyczepami kempingowymi.



"Frazy związane z kamperami i przyczepami kempingowymi w maju odnotowały spadek w porównaniu do 2021 i 2020 roku, odpowiednio -11 procent oraz -13 procent w skali rok do roku" - ocenił i dodał, że jednak nadal wyszukiwania tych fraz są na poziomie wyższym o 61 proc. niż w maju 2019 roku.



Wśród kierunków zagranicznych w czołówce wyszukiwanych haseł znalazły się Włochy, Grecja, Hiszpania, Turcja i Chorwacja. "Kraje, takie jak Egipt, Malediwy czy Dominikana, które w czasie pandemii zyskały na popularności ze względu na brak obowiązujących obostrzeń dotyczących wjazdu, powróciły na miejsca sprzed pandemii, czyli kolejno na 13, 34 i 41 miejsce" - stwierdził.



W maju 55 proc. wyszukiwań związanych z podróżami w Polsce dotyczyło lokalizacji w kraju, a kierunki zagraniczne stanowiły 45 proc. "Liczby te praktycznie pokrywają się z danymi sprzed pandemii, czyli z 2019 roku, kiedy podróże krajowe stanowiły 56 procent wyszukiwań, a zagraniczne 44 procent" - wyjaśnił. W 2020 i 2021 roku lokalizacje w Polsce dominowały nad zagranicznymi i stanowiły ponad 60 proc. wszystkich wyszukiwań lokalizacji wakacyjnych.



W ocenie Bisińskiego wyszukiwania w Google wskazują, że "zachowania podróżnicze Polek i Polaków w kontekście turystyki lokalnej w porównaniu do zagranicznej wróciły do poziomu sprzed pandemii". "Co więcej, hasło +tanie loty+ cieszy się zainteresowaniem na niespotykanym dotąd poziomie. W maju 2022 jego popularność wzrosła o 138 procent w zestawieniu rok do roku" - podsumował.