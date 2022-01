Iga Świątek pokonała reprezentującą Australię Darię Saville 6:3, 6:3 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Adelajdzie. Był to pierwszy w tym roku mecz polskiej tenisistki. O ćwierćfinał Świątek powalczy z finalistką ubiegłorocznego US Open - Kanadyjką Leylah Fernandez.

Iga Świątek /FRANCISCO GUASCO /PAP/EPA

