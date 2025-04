Wizyta Franciszka w więzieniu, gdzie został entuzjastycznie powitany, trwała około pół godziny. Papież powiedział więźniom pochodzącym z różnych krajów: Lubię robić co roku to, co zrobił Jezus w Wielki Czwartek, czyli obmyć nogi w więzieniu. Ale w tym roku nie mogę tego zrobić, ale mogę i chcę być blisko z wami. Modlę się za was i za wasze rodziny - dodał Franciszek, którego słowa przytoczył Watykan.

Na zakończenie spotkania pozdrowił każdego obecnego na nim więźnia.

Opuszczając gmach zakładu karnego, papież powiedział: Za każdym razem, kiedy wchodzę do takiego miejsca zadaję sobie pytanie, dlaczego oni, a nie ja?

Zapytany przez dziennikarzy, jak przeżyje tegoroczną Wielkanoc, odparł: Tak, jak mogę.

W tym samym więzieniu Franciszek był w Wielki Czwartek w 2018 roku. Odprawił tam wtedy mszę Wieczerzy Pańskiej, inaugurującą Triduum Paschalne i dokonał obrzędu umycia nóg dwunastu więźniom.

Wielki Tydzień papieża

Trzynasty Wielki Tydzień pontyfikatu papieża Franciszka ma nadzwyczajny przebieg z powodu jego rekonwalescencji po ciężkiej chorobie.

88-letni papież, który spędził ponad pięć tygodni w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc, kontynuuje terapię i fizjoterapię w watykańskim Domu Świętej Marty, gdzie mieszka.

Stan Franciszka stale się poprawia, co daje nadzieję, że jednak weźmie on udział w niektórych uroczystościach w czasie Wielkiego Tygodnia.

W Wielki Piątek po południu w bazylice watykańskiej nabożeństwu Męki Pańskiej przewodniczyć będzie prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich kardynał Claudio Gugerotti. Zgodnie ze zwyczajem homilię wygłosi kaznodzieja Domu Papieskiego. Od końca zeszłego roku jest nim ojciec Roberto Pasolini. Zastąpił on kardynała Raniero Cantalamessę, który funkcję tę pełnił przez 44 lata.

Po godzinie 21 w Koloseum odbędzie się Droga Krzyżowa, którą poprowadzi wikariusz Rzymu kardynał Baldassare Reina.

Rozważania, które będą odczytywane przy kolejnych stacjach Via Crucis, napisał Franciszek, podobnie jak w zeszłym roku, gdy również nie był tam obecny z powodu choroby.

Wieczorem w Wielką Sobotę mszę Wigilii Paschalnej w bazylice Św. Piotra odprawi dziekan Kolegium Kardynalskiego, 91-letni kardynał Giovanni Battista Re. To najdłuższa msza w roku liturgicznym.

Niedziela Wielkanocna

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego odbędzie się przed południem msza na placu przed bazyliką watykańską pod przewodnictwem kardynała Angelo Comastriego. Mszę z udziałem tysięcy osób zakończy w południe błogosławieństwo Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Odczytane zostanie również papieskie wielkanocne orędzie.

Watykan nie przekazał informacji, w których uroczystościach może uczestniczyć papież.

Są natomiast nadzieje, że dzięki zauważalnej poprawie stanu zdrowia pozdrowi wiernych podczas niedzielnej mszy - podobnie, jak w dwie poprzednie niedziele - i udzieli błogosławieństwa z balkonu bazyliki.

Decyzje w tej sprawie mają być podejmowane z dnia na dzień, także z uwzględnieniem warunków pogodowych.