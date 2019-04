"Odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w całej Polsce liceach i technikach spada na rząd. Decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych" - pisze w komunikacie we wtorek wieczorem po posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP. Równocześnie podkreśla, że akcja strajkowa nadal trwa i prezydium ZG ZNP zbierze się po przerwie w czwartek o godz. 9.

ZNP wyraża podziw dla tych strajkujących, którzy protestują trzeci tydzień! Jesteśmy razem! - zaznacza związek w komunikacie.

Prezydium Rady Dialogu Społecznego spotkało się we wtorek, w 16. dniu strajku nauczycieli, w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i większość organizacji pracodawców zapowiedziały, że nie wezmą udziału w okrągłym stole, który ma się odbyć w piątek na Stadionie PGE Narodowym.

Doprowadzono do sytuacji, w której zamiast poważnej, merytorycznej rozmowy na temat postulatów środowiska nauczycielskiego organizuje się debatę o charakterze stadionowym. Taka formuła dyskusji w żaden sposób nie wpłynie na rozwiązanie problemów oświaty - stwierdzono w stanowisku podpisanym m.in. przez ZNP i FZZ.

Kidawa-Błońska: Ten okrągły stół jest absolutnie bez sensu

Do sprawy okrągłego stołu oświatowego odniosła się we wtorek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa Błońska, wicemarszałek Sejmu.



Jeszcze nie wiemy, jak to będzie wszystko wyglądało. Nie wiem, czy mamy zaproszenie na okrągły stół - mówiła.

Związek Nauczycielstwa Polskiego się nie wybiera. Dzisiejszy dzień, dzisiejsze demonstracje i rozmowy które nie posunęły się o krok w rozwiązaniu spraw, nie budzą nadziei. (..) Z mojego punktu widzenia ten okrągły stół w tym momencie jest absolutnie bez sensu. (..) Jeżeli nie idą nauczyciele - niepotrzebni także są posłowie opozycji - mówił gość Marcina Zaborskiego.



Podkreśliła, że nauczyciele chcą, aby matury się odbyły. Z tego co słyszałam - wszędzie tam gdzie są klasy maturalne, będą rady pedagogicznie - nauczyciele chcą by uczniowie mogli przystąpić do matur - powiedziała.



Apel o jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych

Do sprawy przeprowadzenia matur odnieśli się we wtorek nauczyciele z Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego, którzy uczestniczyli we wtorkowym posiedzeniu Prezydium RDS.



Apelujemy do dyrektorów placówek o jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych tak, żeby zrobić to do końca tego tygodnia - podkreślili członkowie OMKS po spotkaniu prezydium Rady Dialogu Społecznego. Apelujemy do dyrektorów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z planowanym egzaminem maturalnym o niezwłoczne, jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych, a koleżanki i kolegów nauczycieli prosimy o zebranie kworum i podjęcie uchwały klasyfikacyjnej - mówił Maciej Rusiecki z Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego.



Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności i niezrzeszeni.