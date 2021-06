Rząd chce wydłużyć zakaz organizowania spontanicznych zgromadzeń publicznych - dowiedzieli się w Ministerstwie Zdrowia dziennikarze RMF FM. Chodzi o wprowadzony rozporządzeniem zakaz organizowania demonstracji wbrew władzy.

Zakaz ma obowiązywać przynajmniej do 26 czerwca - informują nasze źródła w resorcie zdrowia. Obecne rozporządzenie zakłada, że będzie obowiązywał do 5 czerwca.

W trakcie środowej konferencji podczas której minister zdrowia mówił o kolejnych etapach luzowania obostrzeń, Adam Niedzielski dwa razy był pytany o ewentualne wydłużenie zakazu organizowania spontanicznych zgromadzeń publicznych. Jednak bez efektu.

Obowiązujące rozporządzenie mówi, że można organizować tylko takie demonstracje na które zezwala władza. Teraz jest to 50 osób. Od najbliższej niedzieli może to być 150 osób.



Rząd luzuje obostrzenia

"Od 6 czerwca przywrócona będzie możliwość organizowania targów, konferencji, wystaw. Będą mogły być otwarte sale zabaw, zwiększony będzie też limit imprez i zgromadzeń"- poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Zastrzegł, że obowiązywać będą limity.





Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na środowej konferencji prasowej, że "od 6 czerwca do 25 czerwca zostaje przedłużony w tej chwili obowiązujący reżim sanitarny". Jednak część obostrzeń zostanie poluzowanych.



"Przywracamy możliwość prowadzenia w tradycyjny sposób targów, konferencji, wystaw - z tym samym limitem, który dotyczy innych zdarzeń, eventów w obiektach zamkniętych, gdzie jedna osoba przypada na 15 m kw." - zaznaczył.



Minister zwrócił uwagę, że "ten sam standard jest stosowany w sklepach, miejscach kultu religijnego i w innych obszarach". "To jest taki zunifikowany wskaźnik" - wskazał



Od 6 czerwca rząd przywraca również możliwość funkcjonowania sal zabaw dla najmłodszych z obowiązującym limitem jednej osoby na 15 m kw.



"Mówię tu o salach zabaw dla naszych najmłodszych, dla dzieci. One były do tej pory zamknięte. Tu przywracamy możliwość ich funkcjonowania z normatywem, który dotyczy całej tej branży eventowej" - powiedział Adam Niedzielski.



Od 6 czerwca zwiększony zostanie też limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób - poinformował szef MZ. "Mówimy tu o weselach, oczywiście o zgromadzeniach też publicznych. Od 6 czerwca zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób" - dodał minister zdrowia.



Do każdego z obowiązujących limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione.