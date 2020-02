Skoczkowie narciarscy po raz pierwszy w historii powalczą dziś o punkty Pucharu Świata w Rumunii. Skocznia w Rasnovie gościła już uczestników Letniej Grand Prix. Teraz pora na najważniejsze zimowe zawody. Rumunia to dwudziesty pierwszy kraj, który organizuje Puchar Świata. Ta lista uwzględnia także nieistniejące już państwa jak Czechosłowacja i NRD.

Skocznie w Rasnovie / Grzegorz Momot / PAP

Rasnov wskoczył do Pucharu Świata po tym, jak z organizacji zawodów zrezygnowało amerykańskiego Iron Moutain. Organizatorzy zawodów w USA nie spełnili wszystkich wymogów stawianych przez FIS i wypadli z kalendarza. Kilka dni temu odbyły się tam zawody Pucharu Kontynentalnego. USA to jeden z krajów, który gościł niejednokrotnie zawody Pucharu Świata, ale po raz ostatni najlepsi skoczkowie gościli tam w sezonie 2003/2004. W Park City wygrywał wtedy Noriaki Kasai.

W przeszłości konkursy organizowano też we wspomnianym Iron Mountain czy Lake Placid. W Kanadzie przez wiele lat skoczków gościło Thunder Bay, a później Whistler. Ostatnio w Kanadzie rywalizowano w 2009 roku, a dwukrotnie najlepszy był tam Gregor Schlierenzauer. Austriak wygrał też dwa ostatnie konkursy w Czechach, które organizował Harrachov. Był to sezon 2012/2013. (Puchar Świata w Czechach organizowały też Liberec czy Sztyrbskie Pleso).

Rok później w lutym 2014 skoczkowie odwiedzili szwedzkie Falun. Ostatnie zawody w tym kraju zakończyły się wygraną Severina Freunda. W latach 90-tych skoczkowie odwiedzali także inny szwedzki ośrodek - Örnsköldsvik. Zdecydowanie wcześniej, bo jeszcze w latach 90-tych Puchar Świata pożegnał się z Francją. Zawody na przestrzeni lat organizowano tam choćby w Courchevel, Chamonix czy Grenoble.

Kiedyś Puchar Świata gościły Jugosławia i NRD

Wpływ na historię skoków miały też przemiany polityczne. Ze światowych map zniknęły i NRD i Jugosławia, które gościły Puchary Świata, ale oczywiście zawody nadal odbywają się w tych samych miejscach. Areną zmagań pod jugosłowiańską flagą była przez lata Planica. Zresztą byli skoczkowie z Jugosławii: Primoż Ulaga, Matjaz Zupan czy Miran Tepes urodzili się na terytorium obecnej Słowenii.

Warto jednak przypomnieć, że w Sarajewie (dziś Bośnia i Hercegowina) odbyły się Igrzyska Olimpijskie, a wyniki konkursów skoków zaliczono do Pucharu Świata. Ostatnie zawody w Jugosławii odbyły się w 1991 roku. Niedługo później w regionie wybuchła wojna, która znacząco zmieniła mapę geopolityczną Europy. Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 zakończyło historię skoków pod flagą NRD. Ostatnie zawody odbyły się w Oberhofie w 1989 roku, a wygrał Jens Weisslog.

Kto dołączył do Pucharu Świata w ostatnich latach?

Nie tak dawno, bo w 2012 roku, po raz pierwszy skoczkowie pojechali do Rosji. Najpierw do Soczi na próbę przedolimpijską, a później już do Nowego Tagiłu, który na stałe zagościł w cyklu. W sezonie 2015/2016 zawodnicy zaliczyli jednorazowy epizod na skoczni w Ałmatach, a rok później pojechali przetestować skocznię w południowokoreańskim Pjongczangu. To oczywiście w związku z Igrzyskami Olimpijskimi. Na horyzoncie widać zresztą kolejnego debiutanta w Pucharze Świata i ponownie będzie to związane z testem przedolimpijskim. W kolejnym sezonie zawody mają się odbyć w Chinach.

Rasnov był już gospodarzem Letniej Grand Prix

Kompleks skoczni w Rasnovie powstał jeszcze w latach -30-tych, ale dopiero niedawno zaczęły tam gościć międzynarodowe imprezy. Niespełna 10 lat temu skocznie przebudowano.

Obecnie na miejscu są cztery obiekty do skakania. Największy o punkcie konstrukcyjnym K90 - Tambulina Valea Carbunarii - będzie areną dzisiejszym zmagań. Rumuni sukcesywnie pięli się po kolejnych stopniach światowej federacji. Od 2012 roku organizowali zawody FIS Cup. Raz na podium stanął tam nawet Przemysław Kantyka.

We wrześniu 2018 roku odbyły się tam pierwsze zawody Letniej Grand Prix. Wygrał Karl Geiger, a drugie miejsce zajął Piotr Żyła. Rumuni na razie nie mogą pochwalić się sukcesami na światowych skoczniach. Tylko jeden zawodnik ma prawo startu w Pucharze Świata. To Daniel Andrei Cacina, który wczoraj odpadł w kwalifikacjach.