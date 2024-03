Aleksander Zniszczoł był 10., Kamil Stoch 23., Piotr Żyła 25., a Dawid Kubacki 38. w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Vikersund. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który zapewnił sobie trzecią w karierze Krzyształową Kulę.

Stefan Kraft / GEIR OLSEN / PAP/EPA

Zniszczoł skoczył 219,5 m, co dało mu notę 216,4 pkt. Stoch uzyskał 208 m i 199,1 pkt, Żyła - 200 m i 195 pkt, a Kubacki - 170,5 m i 156,4 pkt.

Kraft otrzymał notę 256 pkt po skoku na 244,5 m. Drugi był jego rodak Daniel Huber, który z wyższego rozbiegu osiągnął 247,5 m i 248,2 pkt. Na podium stanął też Słoweniec Domen Prevc - 236,5 m i 245,4 pkt.



Do końca sezonu zostały trzy indywidualne konkursy. Kraft w klasyfikacji generalnej ma 1983 pkt i jest już pewny zwycięstwa. 30-latek był też najlepszym skoczkiem w sezonie 2016/17 i 2019/20. Wiceliderem jest Japończyk Ryoyu Kobayashi, który traci do Austriaka 374 pkt. Najwyżej z Polaków na 22. pozycji z dorobkiem 410 pkt sklasyfikowany jest Zniszczoł.



Kraft powiększył także przewagę w norweskim cyklu Raw Air. W prologach i konkursach w Oslo, Trondheim i Vikersund zgromadził łącznie 1822,8 pkt. Peter Prevc ma 1740,6 pkt i awansował na drugie miejsce. Zwycięzca Raw Air otrzyma pokaźną nagrodę finansową.



Drugi konkurs w Vikersund z udziałem 30 najlepszych zawodników cyklu Raw Air jest zaplanowany na godzinę 15.30. Wystąpią w nim Zniszczoł, Żyła, Stoch i Kubacki. Będzie się on składał z trzech serii. W drugiej wystąpi 20 skoczków, a w trzeciej - 10.



Wyniki:



1. Stefan Kraft (Austria) 256,0 pkt (244,5 m)

2. Daniel Huber (Austria) 248,2 (247,5)

3. Domen Prevc (Słowenia) 245,4 (236,5)

4. Halvor Egner Granderud (Norwegia) 231,1 (232,5)

5. Robert Johansson (Norwegia) 227,0 (220,5)

6. Andreas Wellinger (Niemcy) 225,8 (216,5)

7. Timi Zajc (Słowenia) 224,0 (215,0)

8. Peter Prevc (Słowenia) 222,6 (223,0)

9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 220,7 (221,0)

10. Aleksander Zniszczoł (Polska) 216,4 (219,5)

...23. Kamil Stoch (Polska) 199,1 (208,0)

25. Piotr Żyła (Polska) 195,0 (200,0)

38. Dawid Kubacki (Polska) 156,4 (170,5)



Klasyfikacja generalna Pucharu Świata (po 29 z 32 zawodów):



1. Stefan Kraft (Austria) 1983

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1609

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 1430

4. Jan Hoerl (Austria) 1127

5. Peter Prevc (Słowenia) 881

6. Michael Hayboeck (Austria) 821

7. Marius Lindvik (Norwegia) 778

8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 765

9. Lovro Kos (Słowenia) 729

10. Pius Paschke (Niemcy) 725

...

22. Aleksander Zniszczoł (Polska) 410

25. Piotr Żyła (Polska) 234

26. Kamil Stoch (Polska) 216

27. Dawid Kubacki (Polska) 208

46. Paweł Wąsek (Polska) 42

55. Maciej Kot (Polska) 21



Klasyfikacja Raw Air:



1. Stefan Kraft (Austria) 1822,8 pkt

2. Peter Prevc (Słowenia) 1740,6

3. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1704,9

4. Jan Hoerl (Austria) 1690,1

5. Michael Hayboeck (Austria) 1666,2

6. Andreas Wellinger (Niemcy) 1660,2

...

19. Aleksander Zniszczoł (Polska) 1520,3

21. Piotr Żyła (Polska) 1401,6

27. Kamil Stoch (Polska) 1297,4

29. Dawid Kubacki (Polska) 1259,7

31. Maciej Kot (Polska) 1226,4



Klasyfikacja Pucharu Narodów:



1. Austria 7091 pkt

2. Niemcy 4708

3. Słowenia 4260

4. Norwegia 3783

5. Japonia 2901

6. Polska 1741