Piasek na plaży, w ciągu dnia upały, w otoczeniu las a nieopodal altana i grill. Brzmi jak opis wakacyjnego krajobrazu, ale to tylko pozory błogości na zgrupowaniu siatkarzy w Spale. Biało-czerwoni drugą część swojego obozu poświęcają już na intensywne treningi. Pomimo tego, że oficjalnych meczów o stawkę w tym sezonie nie będzie, to kadra Vitala Heynena chce utrzymać formę, co ma zaprocentować podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. W tym roku polskich siatkarzy czekają na pewno sparingowe mecze z Niemcami. O tym, jak wyglądają treningi w Spale, Paweł Pawłowski rozmawiał z libero reprezentacji Pawłem Zatorskim.

