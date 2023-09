Polscy siatkarze grają w Rzymie z obrońcami tytułu Włochami w finale mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po raz pierwszy od 2009 roku walczą o złoto tej imprezy. To również dla nich okazja do rewanżu za porażkę w ubiegłorocznym finale mistrzostw świata.

Polscy siatkarze / DOMENICO CIPPITELLI / PAP/EPA

Podopieczni trenera Nikoli Grbica już osiągnęli we Włoszech znakomity wynik, bowiem po raz pierwszy od ośmiu lat pokonali w fazie pucharowej Słoweńców, którzy zamykali im drogę do wielkich europejskich sukcesów w czterech ostatnich edycjach turnieju. Natomiast po raz pierwszy od 14 lat, kiedy zdobyli jedyny w historii złoty medal, powalczą w finale.

W zupełnie innej sytuacji są ich sobotni przeciwnicy, którzy nie tylko bronią w Rzymie tytułu, ale są także aktualnymi mistrzami świata. Rok temu w wielkim finale w katowickim Spodku pokonali Polaków 3:1. Ci będą mieli więc szansę na rewanż i to z dodatkowym smaczkiem, bowiem właśnie na terenie rywali.



Obie ekipy podchodzą do sobotniego meczu osłabione. W zespole Polaków nie gra atakujący Bartosz Kurek, któremu odnowiła się kontuzja biodra, natomiast w szeregach Włochów nie występuje środkowy Roberto Russo, bowiem doznał on dość poważnie wyglądającego urazu w ćwierćfinale.