Siatkarki Grot Budowlanych nie sprawiły niespodzianki i przegrały z faworyzowanym Eczacibasi Stambuł 0:3 (17:25, 16:25, 22:25) w meczu 3. kolejki grupy A Ligi Mistrzyń. W kolejnym spotkaniu wicemistrzynie Polski podejmą drugi zespół ze stolicy Turcji - Fenerbahce.

Zdjęcie ilustracyjne / CEV /

Po gładkiej porażce pod koniec listopada w Stambule z Fenerbahce (0:3), w środę łodzianki mierzyły się z kolejnym gigantem tureckiej i europejskiej siatkówki. W składzie ekipy gości, która niedawno była druga w klubowych mistrzostwach świata nie brakowało czołowych zawodniczek globu, do których należą m.in. dwukrotna mistrzyni Europy z reprezentacją Serbii atakująca Tijana Boskovic, uważana za jedną z najlepszych przyjmujących na świecie Koreanka Kim Yeon-Koung, Amerykanka Lauren Gibbemeyer czy Brazylijka Natalia Pereira.

Zgodnie z przypuszczeniami od pierwszych piłek inicjatywna należała do wicemistrzyń Turcji. W otwierającym secie podopieczne trenera Błażeja Krzyształowicza próbowały utrzymywać dystans punktowy, ale po 10. punkcie różnica umiejętności była coraz bardziej widoczna. Łodzianki przede wszystkim miały problemy z kończeniem ataków i po kolejnym zepsutej akcji Anny Bączyńskiej, która w ataku zastępowała Ukrainkę Anastasię Kraidubę, drużyna gości wygrywała 15:10. Później siatkarki Eczacibasi bardzo dobrze spisywały się w bloku, przez który nie mogła przebić się kolejno Bączyńska, Gabriela Maciągowski i Charlotte Leys. Po ataku Belgijki rywalki miały piłkę setową, a po jej autowym ataku cieszyły się z wygranej partii.

Kolejna odsłona wyglądała podobnie. Przyjezdne punkty zdobywały z dużą łatwością, za to wicemistrzyniom Polski przychodziło to z ogromnym trudem. W efekcie wraz z trwaniem tego seta zyskiwały coraz większą przewagę. Przy setbolu Eczacibasi wygrywało 24:16, co najlepiej obrazowało potencjał tego zespołu.

Dość nieoczekiwanie jednak faworytki miały trochę problemów w trzecim secie. Po dwóch udanych akcjach Leys łodzianki wygrywały w nim 15:13 i dopiero to zmobilizowało przyjezdne do większego wysiłku. Znów zaczęły zatrzymywać na siatce siatkarki z Łodzi, a w ataku kolejne akcje kończyła najskuteczniejsza w tym spotkaniu Boskovic (17 pkt). Ostatecznie Serbka i jej koleżanki nie pozwoliły na przedłużenie meczu o kolejnego seta, choć gospodynie w końcu nawiązały walkę.

Drugie spotkanie 3. kolejki w grupie A, w którym Fenerbahce podejmie LP Salo przełożono na 18 lutego. Z zespołem z Turcji łodzianki zagrają przed własną publicznością w zaplanowanej na 22 stycznia 4. kolejce rozgrywek.

Grot Budowlanych Łódź - Eczacibasi Stambuł 0:3 (17:25, 16:25, 22:25)

Grot Budowlani Łódź: Julia Nowicka, Anna Bączyńska, Anna Lewandowska, Charlotte Leys, Małgorzata Śmieszek, Julia Twardowska - Maria Stenzel (libero) - Paulina Bałdyga, Gabriela Maciagowski.

Eczacibasi Stambuł: Carli Lloyd, Kim Yeoung-Koung, Natalia Perreira, Tijana Boskovic, Lauren Gibbemeyer, Beyza Arici - Simge Akoz Signem (libero) - Hande Baladin, Yasemin Guveli, Buse Melis Kara.