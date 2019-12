Los Angeles Clippers po raz kolejny pokazali świetną dyspozycję, pokonując w nocy drużynę Phoenix Suns 120:99. Sensacyjnej porażki doznała druga ekipa z Los Angeles. Lakers przegrali na wyjeździe 105:102. Mimo porażki zostają oni jednak na szczycie tabeli Konferencji Zachodniej.

W czwartek koszykarze Milwaukee zagrają z Los Angeles Lakers / PAP/EPA/TANNEN MAURY / PAP/EPA

Kawhi Leonard prowadzi Clippers

Zwycięstwo drużynie Clippers zapewniły gwiazdy tej ekipy - Paul George, który zdobył 24 punkty oraz Kawhi Leonard, który dorzucił 20 "oczek". Oprócz pewnych występów swoich gwiazd, drużyna z Los Angeles mogła liczyć również na wsparcie graczy rezerwowych - zarówno Lou Williams, który wrócił do gry po dwumeczowej absencji spowodowanej kontuzją łydki, jak i Motrezl Harrell zapewnili drużynie istotne wsparcie. Zdobyli oni łącznie 35 punktów. Clippers dzięki zwycięstwu umocnili się na drugim miejscu w Konferencji Zachodniej.

Dla Phoenix była to 16 porażka w tym sezonie i po zaskakująco dobrym starcie sezonu, drużyna z Arizony spadła na 10 miejsce w tabeli "zachodu". Najlepszym strzelcem ekipy był Kelly Oubre Jr., który zdobył 19 punktów. Drużynę wspomógł również powracający po 25-meczowym zawieszeniu Deandre Ayton. Zdobył on w tym spotkaniu 18 punktów i zebrał 12 piłek.

Porażka Lakers w Indianapolis

"Jeziorowcy" ulegli na wyjeździe drużynie Indiany Pacers 105:102. Wśród gospodarzy wyróżnił się Domantas Sabonis. 23-letni Litwin zapisał na swoim koncie 26 punktów i 10 zbiórek.

Spotkanie było zacięte do do ostatniej chwili, na niecałe 2 minuty do końca widniał remis, jednak w ostatnich minutach Lakers mieli wyraźne problemy ze skutecznością, pudłując wszystkie cztery rzuty. Zwycięstwo dla Pacers w ostatnich sekundach przypieczętowali Malcolm Brogdon i Sabonis.

Robiliśmy wszystko co w naszej mocy, ale czasem tak się zdarza, że piłka nie chce wpaść do kosza - skomentował po spotkaniu gwiazdor z Los Angeles LeBron James, który w tym meczu zdobył 20 punktów. Lakers w tym meczu musieli sobie radzić bez silnego skrzydłowego i gwiazdy ekipy Anthony'ego Davisa.

Hit w czwartek

Już w czwartek zobaczymy mecz na szczycie NBA, w którym zmierzą się liderzy Konferencji Wschodniej i Zachodniej. Drużyna Milwaukee Bucks podejmie u siebie wspomnianych już Lakers. Obie ekipy mają taki sam, najlepszy bilans w lidze - 24 zwycięstwa i 4 porażki.

Drużyna Milwaukee po serii 18 wygranych spotkań, przegrała w ostatnim meczu z Dallas Mavericks. Była to najdłuższa zwycięska seria od lat 70-tych w historii organizacji z Milwaukee, a także najdłuższa zwycięska seria w lidze od 2015 roku, gdy drużyna Golden State Warriors wygrała 22 spotkania z rzędu. Obecnie Warriors są najgorszą ekipą w całej lidze.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów: Lewandowski zagra w Londynie, Milik i Zieliński w Barcelonie



Opracowanie: Konrad Mzyk

Wyniki meczów NBA 17.12.2019 Charlotte Hornets - Sacramento Kings 110:102 Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 105:102 Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 120:99 New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 101:108 (po dogrywce) New York Knicks - Atlanta Hawks 143:120 Utah Jazz - Orlando Magic 109:102