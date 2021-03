Niekoniecznie chciany i potrzebny w Warszawie; już miał przeprowadzać się do Lwowa, by grać w ukraińskiej lidze - tak było w zeszłym roku. Dziś to najlepiej punktujący ostatnio zawodnik oraz lider Vervy Warszawa Orlen Paliwa. Jan Król dostał szansę pod koniec sezonu zasadniczego i nie zawiódł oczekiwań, jakie miał wobec niego trener Andrea Anastasi. Teraz razem z całym zespołem Vervy szykuje się do pierwszego meczu w fazie play-off przeciwko Treflowi Gdańsk. To spotkanie już jutro. Tuż przed meczem Jan Król opowiedział nam o finałowych zmaganiach, ale też o przeszłości w niższych ligach i o jego przyszłości, wokół której narosło sporo plotek.

